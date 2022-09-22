نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربي هذا الكريم لتقليل علامات التمدد ومنحك بشرة ناعمة وربة بشكل مذهل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن أن تكون علامات التمدد محبطة ومحرجة في نفس الوقت نظرًا لمظهرها المتندب، وهذه العلامات تتشكل في أدمة الجلد ، وهي الطبقة السميكة من الأنسجة الحية الموجودة أسفل البشرة، وعندما تتمدد الأدمة لفترات طويلة من الزمن يمكن أن تتكسر مسببة ظهور علامات التمدد حيث أن الجلد لا يعود لطبيعته الأصلية بعد تمدده لفترة طويلة، وتظهر علامات التمدد بشكل شائع بعد الحمل أو زيادة الوزن أو فقدان الوزن.

ويمكن أن تبدأ علامات التمدد بتلوين أرجواني يصبح لامعًا في النهاية ويطور مظهرًا متقطعًا، وتظهر علامات التمدد لدى النساء والرجال على حد سواء.

كريم للقضاء على علامات التمدد

في حين أن هناك وسائل جراحية لعلاج علامات التمدد، فقد تكون تلك العلاجات صعبة أو مكلفة بالنسبة للبعض، ويمكن أن تساعد العلاجات المنزلية في تقليل علامات التمدد، ولذلك نقدم لكم تلك الوصفة منزلية الصنع الآمنة، والتي تساعد في تقليل علامات التمدد:

3 أونصات من زيت جوز الهند غير المكرر

أونصة من زبدة الكاكاو غير المكررة

أونصة من زبدة الشيا غير المكررة

3 ملاعق كبيرة زيت لوز حلو

6 ملاعق كبيرة ماء

2 ملاعق صغيرة زيت فيتامين هـ

20 قطرة من زيت اللافندر الأساسي

10 قطرات من زيت الجريب فروت العطري

طريقة تحضير الكريم

احضر مقلاة صغيرة، وقد بوضع زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو وزبدة الشيا وزيت اللوز على نار خفيفة جدًا.

وبمجرد ذوبان الزيوت تمامًا وقبل أن تصل لمرحلة الغليان قم بخلطها في الماء واستمر في التقليب حتى تمتزج الزيوت والماء بشكل ناعم.

قم برفع المزيج عن النار واستمر في خلط الزيت والماء حتى يبرد الخليط إلى درجة حرارة الغرفة لتكوين قوام كريمي.

عندما يبرد الخليط إلى درجة حرارة الغرفة أضيف زيت فيتامين هـ والخزامى وزيوت الجريب فروت.

احفظ الكريم في وعاء زجاجي غامق في درجة حرارة الغرفة، أما إذا كنت تستخدم وعاء زجاجي شفاف ، خزنه في مكان مظلم.

طريقة استخدام الكريم على علامات التمدد