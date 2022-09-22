نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون في البيت بطعم زي الجاهز بمكونات مضمونة وصحية لاطفالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل اللانشون في المنزل هي إحدى الطرق التي تبحث عنها النساء دائمًا لأنهن يخشين شراء لحوم الغداء الجاهزة وأي لحوم مصنعة. مع بداية العام الدراسي الجديد في غضون أيام قليلة ، يمكنك أيضًا تنويع وجبات غداء الدجاج وتقديمها لأطفالك بطريقة آمنة ومطبوخة في المنزل. كما ان اعداد اللانشون في المنزل يجعلك اكثر اطمئنانا على صحة اطفالك وبدون مواد حافظة او مصادر غير معروفة كل ماعليكي هو اتباع الخطوات الاتيه لعمل طريقتين للانشون واحده بالبيض والثانية. بالدجاج .

طريقة عمل اللانشون في البيت بطعم مثل الجاهز

مكونات اللانشون البيتي بطعم مثل الجاهز:

عمل اللانشون بدون لحم

ستة من البيض

خمسة من مكعب الجبنة الكريمي

مكعبان من مرقة اللحم

١/٢ ملعقة من الحبهان المطحون

كوب دقيق

بصل وثوم بودر

بابريكا

لون طعام صحي احمر

١/٢ كوب زيت

١/٢ ملعقة ملح

فلفل اسود

طريقة تحضير اللانشون البيتي :

نقوم بخفق كلا من البيض والجبنة والزيت مع بعضهم ، ثم نقوم بااضافة الثوم والبصل البودر والحبهان وباقي المكونات مع اضافة لون الطعام مع الخفق للحصول على اللون المطلوب ، ثم اسكبي الخليط في كيس من البلاستيك مع لفه جيدا بورق الاسترتش المطاط ثم ورق فويل ، ثم قومي بغلي وعاء به ماء ، ثم نضع كيس اللانشون الملفوف به ثم اتركيه مدة ستين دقيقة حتى ينضج ، ثم ارفعيه من النار ويترك حتى يبرد قبل دخوله المبرد ، ثم في اليوم التالي قومي بااخراجه وتقطيعة واستخدامه مثل الجاهز تماما

طريقة عمل لانشون الفراخ مثل الجاهز

مقادير لانشون الفراخ :

١/٢ كيلو بانية

ثلاث قطع من جبن المثلثات

١/٤ كوب من الزيت

١ ملعقة من البصل البودر

١ ملعقة ثوم بودر

ملعقتان من الدقيق

ملح وفلفل اسود

١ ملعقة من بابريكا

طريقة عمل لانشون الفراخ :

قومي بتقطيع البانية وغسله جيدا ، ثم في كبة الفرم قومي بفرم البانيه مع التوابل وباقي المقادير حتى يكون خليط ناعم ، ثم ضعي الخليط في كيس بلاستيك ولفه جيدا بورق الفويل ، ثم ضعيه في وعاء به ماء مغلي بها ورق لورا وحبهان وملح وفلفل ، ثم يترك لمدة ساعة حتى تمام النضج ، ثم اخرجي لانشون الفراخ واتركيه حتى يبرد ويحفظ في المبرد ويخرج يقطع مثل المعتاد .