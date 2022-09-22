نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كعبك هينور.. الجلسرين وماء الورد خلطة الكوافيرات للتخلص من تشققات القدمين والاسمرار هتبقي زي الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تفتيح القدمين والقضاء على التشقق من الأشياء التي يكثر البحث عنها من خلال مؤشر البحث جوجل أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكثير من الفتيات أو السيدات وذلك لإيجاد حل لتلك التشققات والتخلص منها بشكل نهائي وتلك التشققات تنتج بسبب الاعمال المنزلية الشاقة واستخدام المنظفات القوية وعدم ارتداء الحذاء المنزلي مما يؤدي إلى جفاف الجلد وحدوث التشقق بنسبة كبيرة لذلك بحث الكثير عن وصفات طبيعية للتخلص من التشقق وتم إيجاد وصفة الجلسرين مع ماء الورد حيث لهم فاعلية كبيرة في تنعيم القدمين وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التخلص من التشققات

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل تلك الوصفة من خلال النقاط التالية.

جلسرين.

ماء ورد.

ملعقة سكر.

ملعقة قهوة كبيرة.

طريقة تحضير الوصفة

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نحضر وعاء ونضع به سكر وقهوة ونقلبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد بشكل تدريجي مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك نضع الجلسرين مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بغسل القدمين جيدا مع تنشيفهم.

ثم نضع الوصفة عليهم مع التدليك المستمر لمدة ١٠دقائق كاملة.

ثم بعد ذلك نتركها لمدة ١٥دقيقة على القدمين.

ثم نغسل القدمين بشكل جيد وبعد ذلك نعمل على ترطيبهم بشكل جيد.

نعمل على تكرار الوصفة مرتين أسبوعين وسوف نحصل على أفضل النتائج.

يجب أن نقوم بترطيبهم بواسطة الجلسرين أو زيت الزيتون بشكل يومي.

نصائح لتنعيم القدمين

يجب للحصول على قدمين ناعمتين بشكل دائم أتباع عدة نصائح سوف نوضح تلك النصائح من خلال النقاط التالية.

يجب عدم خلع الحذاء المنزلي في المنزل.

يجب ارتداء أحذية مريحة خارج المنزل.

يجب أن نعمل على ترطيبهم بشكل جيد بشكل يومي.

يجب استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من التشقق بشكل نهائي.

خلطة للتخلص من تشققات القدمين

يمكن التخلص من تشققات القدمين بهذه الطريقة ، عليكي وضع ملعقتين من طحين الأرز مع ملعقة من العسل مع ملعقتين من خل التفاح ، مع ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون مع كوب من الماء الدافئ ، وامزجي الخليط معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم ضعي الخليط على القدمين واتركيه لمدة ساعتين يعمل على إلتخلص من اي تشققات القدمين موجودة بشكل نهائي