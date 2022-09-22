نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الهنود.. تطويل الشعر بخلطة صاروخية وإنبات الفراغات في أسبوع لن تصدقي نمو بدون توقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عد مشكلة قصر الشعر من المشاكل الدائمة التي تؤدي إلى عدم الثقة بالنفس والانزعاج كثيرا وذلك لعدم القدرة على عمل التسريحات المتنوعة للشعر، إلى جانب عدم القدرة على ترك الشعر منسدل على الظهر مما جعل الكثير يذهب للاستعانة ببعض باروكات الشعر أو وصلات الشعر التي لها مدة معينة، لذلك استطعنا اليوم أن نحل لكم تلك المشكلة وذلك عن طريق إيجاد وصفة طبيعية فعالة لتطويل الشعر فتم إيجاد وصفة ورق الغار حيث نجد له دور كبير في تطويل الشعر والتخلص من التساقط وسوف نوضح طريقة تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات تحضير وصفة ورق الغار

عندما نحضر تلك الوصفة نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

ورق غار.

كزبرة.

حبة البركة.

قرنفل.

ماء.

طريقة تحضير وصفة ورق الغار

تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة فيمكن لجميع الاشخاص أن يقوموا بعملها في المنزل وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية.

في البداية نحضر وعاء ونضع به الماء مع القرنفل، وورق الغار، حبة البركة، الكزبرة.

ثم نقوم بعد ذلك برفع الوعاء على النار ونترك الوعاء يغلي.

عند تمام الغليان نقوم برفع الوعاء على النار ونغطيه ونتركه حتى يبرد تماما.

ثم نقوم بعد ذلك بتصفيته ووضعه في بخاخ ونقوم برش جذور الشعر بها.

نقوم برش الشعر بشكل يومي وسوف نلاحظ مدى التخلص من التساقط.

سوف يصبح الشعر طويلا في وقت قصير جدا.

لا يتم غسل الوصفة من على الشعر فيمكن النوم بها دون أي ضرر.

فوائد ورق الغار للشعر

يعد لورق الغار الكثير من الفوائد فهو يستخدم في الطعام ويتم حرقة لطرد الطاقة السلبية من المنزل ويستخدم في طرد الحشرات والبرص من المنزل وله فوائد كثيرة خاصة بالشعر وسوف نوضح تلك الفوائد من خلال النقاط التالية.

يساعد على تطويل الشعر.

يعمل على تكثيف الشعر.

يوقف تساقط الشعر.

يقوم بإنبات الفراغات الخاصة بالشعر.

ينشط الدورة الدموية لفروة الشعر.

يقضي على القشرة والبكتيريا الموجودة في الشعر.

تطويل الشعر بسرعة

يمكن تطويل الشعر بسهولة جدا في اسبوع ، عليكي وضع ملعقتين من جل الصبار مع ملعقة من الزبادي مع ملعقتين من زيت جوز الهند ، ثم قلبي هذه المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس ثم ضعي الخليط على الشعر ، واتركيه لمدة ساعتين يعمل على تكثيف نمو الشعر بغزارة ويجعله حرير في أسبوع وأحد كرري هذه الوصفة مره واحدة