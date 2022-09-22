نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وأفضل شامبو طبيعي لتحفيز نمو الشعر وتنعيمه وتطويله في أسبوع واحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على شعر صحي ولامع يحتاج إلى استخدام مستحضرات تجميلية مصنوعة من مكونات طبيعية ولذلك تبحث الفتيات عن أنواع شامبو خالية من المواد الكيميائية وخاصة الكبريت، لأنه يدمر بصيلة الشعر ويجعله تالف على المدي البعيد واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل شامبو بمكونات من بيتك يساعد على تغذية وتطويل الشعر وبتكلفة بسيطة. طريقة عمل شامبو طبيعي لتحفيز نمو الشعر المكونات: 3 ملاعق كبيرة صابونة بزيت الزيتون.

2 ملعقة من القهوة.

كوب ماء ساخن.

ملعقة من العسل.

نصف ملعقة زيت اللوز الحلو.

ربع ملعقة زيت إكليل الجبل.

2 قطرة من زيت النعناع. طريقة التحضير والاستخدام: وعاء بلاستيك ونضع بداخله الصابون المبشور مع القهوة ثم نصب الماء الساخن ونقلب بملعقة خشب حتى تذوب المكونات تماما.

بعد ذلك نضع العسل مع زيت اللوز وأيضا زيت إكليل الجبل والنعناع وعندما يبرد الخليط يوضع في زجاجة بخاخ لحين الاستخدام.

نبلل الشعر بالماء ثم نأخذ كمية مناسبة من هذا الشامبو على الشعر مع التدليك واتركيه عدة دقائق ثم يغسل بالماء وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. طريقة عمل شامبو طبيعي لتكثيف الشعر المكونات: ثلث كوب صابونة غار مبشورة.

ثلث كوب حليب جوز الهند.

ثلاثة أرباع كوب ماء مغلي.

ملعقة كبيرة فيتامين ه.

10 قطرات زيت روزماري.

10 قطرات زيت اللافندر.

15 قطرة زيت شجرة الشاي. طريقة التحضير والاستخدام: نصب الماء المغلي على الصابون ونقلب حتى تتجانس المكونات ثم نضع باقي المكونات ونستمر في التقليب.

يوضع الشامبو في عبوة زجاج ونغسل الشعر مرتين أسبوعيا بهذا الشامبو ثم يشطف بالماء الفاتر.

يساعد هذا الشامبو على تعزيز نمو الشعر ويمنع تساقطه ويعالج أيضا جفاف فروة الرأس ويرطب الشعر. شامبو طبيعي بجوز الهند والعسل المكونات: كوب من زيت جوز الهند.

كوب من جل الصبار.

ربع كوب ماء مقطر.

ملعقة صغيرة زيت الأفوكادو.

نصف كوب صابون طبيعي.

2 ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة زيت الألوفيرا.

ملعقة صغيرة زيت إكليل الجبل. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء كبيرة نضع جميع المكونات مع بعض ونقلب حتى تتجانس وتصبح مثل الشامبو ثم تحفظ في عبوة نظيفة.

قبل الاستخدام نوع برج الشامبو جيدا ثم يوضع على الشعر المبلل مع التدليك ويشطف بالماء الفاتر يكرر مرتين إلى 3 مرات أسبوعيا. طريقة عمل شامبو طبيعي للشعر الجاف المكونات: 4 ملاعق كبيرة صابون جليسرين مبشور.

كوب ماء مغلي.

2 ملعقة ميرمية.

2 ملعقة روز ماري.

ملعقة كبيرة زيت اللافندر.

ملعقة زيت زيتون.

2 ملعقة من أوراق النعناع الطازج. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الروزماري مع الميرمية والقليل من أوراق النعناع في الماء المغلي ونتركه لمدة ساعة مع تغطية الوعاء.

نصفي المكونات ونذوب الصابون مع القليل من الماء الساخن ثم نمزج الصابون مع ماء الأعشاب والزيوت وتوضع في عبوة شامبو لحين الاستخدام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى وأفضل شامبو طبيعي لتحفيز نمو الشعر وتنعيمه وتطويله في أسبوع واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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