النشا والزبادي كنز سحري: لبياض خرافي من أول استخدام نتيجة هتصدمكم2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والزبادي كنز سحري , حيث يعد ماسك رائع في التفتيح الفوري للبشرة والجسم كله لن تعاني بعد هذا الماسك من السواد, فهو يزيل السواد حتي لو كان قديم وقوي يجعل البشرة ملساء وناعمة وحيوية بفضل المكونات التي توجد بداخله من المعروف عن النشا أنه موسوعة في عالم التفتيح, والخل لهو قدر على تفتيح وتخلص من الرائحة الكريهة في أي منطقة في الجسم وباقي المكونات خيال في التفتيح والترطيب هذا الماسك فعال جدا مع الكلف والسواد الموجود في الرقبة ويعطي نتائج مبهرة فورية, ومع هذا المقال من موقع ثقفني نتعرف أكثر علي طريقة عمل النشا والزبادي كنز سحري في إزالة سواد السنين من أول استخدام فوري

مكونات عمل النشا والزبادي كنز سحري لتبييض البشرة من أول استخدام للخليط نتائج مبهرة

أليكم مكونات هذا الماسك مكونات متوافرة وبسيطة موجودة في كل مكان وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من الخل.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

١ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير الماسك بطريقة جدا سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-.

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من كريم البانثينول ونخلطهم جيدا. ثم ملعقة الزبادي ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضه البعض بشكل مبهر. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الخل ونقلب جيدا. ثم نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم. الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

الأن نتعرف على طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسريعة ومفيدة لكم هي كما يلي:-