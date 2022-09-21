طريقة تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة خيالية في 3 أيام ستصبح رموشك طويلة كأنك وضعتي رموش اصطناعية

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عمر شويل - جدة عند الإصابة بأمراض مختلفة في الجسم تؤثر على نمو شعر الرأس والحواجب والرموش ويبدأ الشعر في التساقط، لذلك تعاني معظم الفتيات والسيدات من هذه المشكلة وذلك عند الإصابة بأمراض الأنيميا أو نقص الفيتامينات في الجسم أو في فترة الحمل، وعند ظهور شعر الحواجب والرموش بشكل خفيف يصبح مظهر الوجه باهت، ويحتاجن إلى طريقة لإعادة تكثيف هذا الشعر وظهوره بالشكل الطبيعي، وذلك لعدم استخدام أدوات التجميل مرة أخرى التي تسبب إلى زيادة تساقط الشعر عند كثرة الاستخدام، لذلك سوف نوضح لكم طريقة تساهم في تطويل شعر الرموش والحواجب بشكل طبيعي دون استخدام أي مستحضرات تجميل أو مواد كيميائية.

طريقة تطويل الرموش وتكثيفها

تستعين معظم الفتيات والسيدات بالماسكارا وقلب الحواجب في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، ولكن عند كثرة استخدام هذه الأدوات يتم زيادة تساقط شعر الرموش والحواجب، لذلك يفضل علاج هذا التساقط بخلطات طبيعية ومضمونة، حيث يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على زيادة سرعة نمو شعر الرموش والحواجب، وتتمثل مكونات هذه الوصفة الرهيبة في توفير الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من زيت الخروع.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

1 ملعقة من الحناء الطبيعية.

جل الصبار ملعقة كبيرة.

فرشاة ماسكارا نظيفة.

طريقة تحضير وصفة تطويل الرموش وتكثيف الحواجب

يمكن إعادة نمو شعر الرموش والحواجب بشكل سريع من خلال استخدام مكونات مفيدة للشعر وتساعد على زيادة وسرعة نموه، حيث أن الزيوت الطبيعية تساهم في تغذية بصيلات الشعر وتزيد من كثافته، كما أن الحناء تساعد على زيادة جمال شعر الرموش والحواجب، ويمكن استخدام تلك الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.