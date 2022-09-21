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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنصف كوب من النشا اعملي أصابع التمر بالسمسم بطعم رائع وبمكونات بسيطة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد أصابع التمر بالسمسم من المخبوزات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، كما أنها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والسمسم ومكونات أخرى كما ان مكوناتها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم ويعرف عن التمر بفوائده الكثيرة للجسم كما أوصانا النبي بتناول التمر، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون تعب أو مجهود، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل أصابع التمر بالسمسم بطريقة ناجحة وطعم رائع في البيت.
مقادير عمل أصابع التمر بالسمسم
تتكون أصابع التمر بالسمسم من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نصف كوب من اللبن البودر.
- كوب من السمن.
- نصف كوب من النشا.
- كوبان من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة من الجلوكوز.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- ٢ حبات من البيض.
- نصف كيلو من العجوة.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير أصابع التمر بالسمسم بطريقة بسيطة وناجحة يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك، ثم نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخلط السكر مع البيض والسمن حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن البودر والنشا ونخلطهم جيدا، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر مع الاستمرار بالخلط.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الجلوكوز على السمسم مع التقليب بشكل جيد، بعد ذلك نأخذ العجين ونفردها بشكل طولي ونفرد العجوة بها ثم نغلقها جيدا.
- بعد ذلك نضعها بالسمسم ونقطعها إلى قطع متوسطة، ثم نرصها في صينية مدهونة بالسمن.
- ثم بعد ذلك ندخلها الفرن لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة ثم نشعل الشواية في أخر ٥ دقائق حتى تنضج بشكل ناجح.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن وتصبح جاهزة للتقديم وهنا نكون قد قدمنا أحلى أصابع تمر بالسمسم بطعم رائع ومميز لأحلى متابعين والهنا والشفا.
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