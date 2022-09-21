بطريقة اقتصادية عمل العيش الفينو الهش والطري مثل المخابز بطريقة مضمونة ١٠٠٪ لسندوتشات المدارس

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عمر شويل - جدة طرق عمل العيش الفينو الهش متعدده ولكن ليس كل الطرق هي من تكون موفقه كما يحب الكثير من الناس الفينو الطازج كثيرًا ، ويفضله الأطفال في شطائر مدرستهم ، لذلك تحرص الأمهات على تقديمها بطريقة صحية. من المهم إضافة طرق لجعل الحياة الهشة تصنعها من الأسهل صنعه في المنزل. ترغب العديد من الأمهات في توفير الأطعمة المفضلة لأسرهن بطريقة صحية وآمنة أكثر من شرائها من الخارج ، كما أن جعلها في المنزل يوفر الوقت على المشتريات ويبقيها طازجة.

طريقة عمل العيش الفينو الهش مثل المخابز

مكونات العيش الفينو الهش :

١/٢ كيلو من دقيق فينو

١ كوب من السكر الابيض

١ملعقة و نصف من الخميرة

١/٤ كوب من الزيت

١ كوب من الماء الدافئ

طريقة تحضير العيش الفينو الهش :

في وعاء العجن نقوم بعجن كوب واحد من الدقيق مع السكر والخميرة وكوب الماء الدافئ ، ثم اتركيه مدة ١٥ دقيقة حتى يختمر في مكان دافئ ، بعد التخمير قومي بااضافة باقي كمية الدقيق مع الزيت مع العجن واذا تطلب اضافة بعض الماء حتى تعجن العجينة جيدا ولا تلتص باليدين ، ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل اصابع فينو او عيش كيزر ، مع رصها في صينية الخبز بعد دهنها وتترك مدة ٦٠دقيقة تقريبا لتختمر ، كما يمكن وضع صينية العجين على وعاء به ماء مغلي كي يتضاعف العجين سريعا ويصبح خفيفا ، ثم بعد التخمير نقوم بااداخال الصينية لفرن ساخن درجة حرارته عاليه ، وهذا ليتحمر العيش الفينو من جميع الجوانب ويصبح طري وهش

العيش الفينو الهش على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات :

ثلاث اكواب من الدقيق

ملعقة واحده من الخميرة الفورية

ملعقة واحده من البيكنج بودر

٢ ملعقة من السكر

١/٢ كوب زيت

رشة من الملح

مياة للعجين

طريقة تحضير العيش الفينو الطري والهش :

في العجان او وعاء العجين اليدوي ، نقوم بااضافة كلا من الخميرة. البيكنج بودر والسكر والملح والزيت والماء والدقيق مع التقليب والعجن حتى تتداخل المقادير ، ثم ضيفي بقية الزيت ثم اتركي العجين حتى تختمر مدة ٦٠ دقيقة تقريبا ، ثم قومي بتقطيع العجينة الى كرات وتترك مره اخرى مدة ٣٠ دقيقة ، ثم افردي الكرات ولفيها مره اخرى على شكل اصابع الفينو وترص في صينية الخبز ، وتترك ثانية مدة ١٥ دقيقة ، ثم ادهني الوجه بالبيض والحليب مع رشة السمسم وتدخل الفرن ساخنه حتى ينضج وبالهنا والشفا.