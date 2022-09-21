نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض.. كريم نيفيا والقهوة المبهر لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم نيفيا والقهوة لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد ،الشمس تعمل على حرق الطبقة الأولى من الجلد وبالتالي يتغير لون البشرة من اللون الطبيعي إلى اللون الأسمر وهذا الشكل لا تريد كل الفتيات وعلى وجه الخصوص في مرحلة الشباب ولذلك يقوم جميع النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن وصفة رائعة لتفتيح البشرة، مع العلم أن كل النساء تعلم جيدا أن الكريمات التي على مواد كيميائية تضر البشرة على المدى البعيد ولذلك نحن سوف نقدم لكم وصفة رائعة خالية من المواد الكيميائية وتتكون من مكونات طبيعية مائة في المائة، لمعرفة المكونات وطريقة الاستخدام يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم نيفيا والقهوة في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

يجب وضع كريم على البشرة بشكل يومي حتى لا تكون بشرتنا جميلة وخالية من أي شوائب ولكن مشكلة هذا المقال هي كيفية تفتيح البشرة الغامقة بمكونات طبيعية بعيدا عن كل الوصفات والكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، و القهوة لها فوائد عظيمة للجسم علاوة على ذلك لها فوائد أخرى للبشرة بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة للبشرة، ولا تقتصر الوصفة على القهوة فقط وإنما سوف نستخدم أيضا كريم نيفيا، الغني عن التعريف، لأنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل هائل ولا يمكن الأستغناء عنه في أي وصفة من الوصفات التي نقدمها لكم للبشرة، وهذه الوصفة لن تستغني عنها والنتيجة رائعة بالفعل، وتتلخص المكونات في:

علبة كريم نيفيا الأصلي.

ملعقة من القهوة السادة.

ملعقة من ماء الورد.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها في تفييح البشرة

جميع النساء تحتاج إلى وصفة سريعة لتحويل بشرتهم وعلى وجه الخصوص إذا كانت النساء في مصيف وتعرضت للشمس فترات طويلة، والآن سوف أقدم لكم خطوات تحضير الوصفة: