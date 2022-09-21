بكيس خميرة غيري شعرك نهائيا اقوي كيراتين منزلي لتنعيم وفرد الشعر الخشن والجاف والمجعد وانبات الفراغات من اول مرة

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عمر شويل - جدة كما يقال كثيرًا ، الشعر هو تاج المرأة ، لذلك نجد أن هناك العديد من النساء اللواتي يتبعن أحدث اتجاه لفرد شعرهن ونعومته ، ولكن هذه المنتجات يمكن أن يكون لها آثار جانبية ضارة وضارة على الشعر. 5 هو فيتامين الشباب الخميرة معروفة منذ القدم بفوائدها الهائلة ، ومغذياتها لا تعد ولا تحصى ، جسدية وتجميلية ، مثل نعومة الشعر ولمعانه ، ومن أبرز فوائد الخميرة انها تعمل على انبات فراغات الشعر ، وتخلصك من تساقط الشعر ، تتخلص من مشكلة الصلع ، تعطي الشعر اللمعان والنعومة الكافيه ، تعمل على تنعيم وفرد الشعر بسهولة وفي وقت قصير ، تتخلص من مشكلة الهيشان والشعر المجعد والخشن ، كما تحد من التهاب فروة الشعر وتقضي على البكتيريا والفطريات والتي تسبب مشكلة القشرة والتي تعمل الخميرة على التخلص منها ، كما تعالج الافرازات الدهنيه التي تفرزها فروة الرأس ، وتجعل الشعر اكثر انسيابية ونعومة.

خلطة الخميرة لتنعيم الشعر الخشن والمجعد

الخميرة وزيت الزيتون لفرد وتنعيم الشعر

مكونات الخليط :

ثلاث ملاعق من الماء الفاتر كبيرة

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون

كيس خميرة

طريقة استعمال الخلطة على الشعر :

قومي بخلط الخميرة والماء مع التقليب ، ثم اتركيها مدة عشرة دقائق حتى تتفاعل، ثم نقوم بوضع زيت الزيتون الي الخميرة مع التقليب حتى تتداخل المكونات مع بعضها ، ثم قومي بدهن الشعر من جذوره الي الاطراف مع وضع قبعة الاستحمام ويترك الخليط لمدة ساعة على الشعر ، ثم اغسلي الشعر بالشامبو الخاص بك وجففيه وقومي بدهنه بزيت جوز الهند لترطيبه وتسهيل تسريحه وتكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع للحصول على افضل نتيجة.

وصفة الخميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن

الخميرة الفورية لفرد الشعر الجاف والخشن

مكونات:

1 ملعقة من عسل الابيض

1 كيس من الخميرة الفورية

1 ملعقة من زيت جوز الهند

1 ملعقة من الحليب

1 بيضة

حجم المكونات على حسب طول الشعر

طريقة استعمال:

قومي بمزج الحليب مع العسل والخميرة مع التقليب حتى تتداخل المكونات ثم اتركيه مدة ساعة ، وقومي بااضافة صفار البيض وزيت جوز الهند وامزجي جيدا ثم طبقي الخليط على شعرك على بصيلات وجذور الشعر ، ثم ضعي قبعة الاستحمام واتركيها على الشعر مدة ساعة وتكرر ثلاث مرات اسبوعيا او مرتان .