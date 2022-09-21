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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المايونيز بدون بيض بمكونات اقتصادية ومتوفرة في المنزل في المقال التالي
عمر شويل - جدة المايونيز بدون بيض ، من الصوصات التي يبحث عنها الكثيرين، رغم أن الأصل في إعداد المايونيز هو أن يكون بالبيض، ولكن رغم يفضل الكثيرين إعداد المايونيز في المنزل بدون بيض، وسنتعرف فيما يلي على كيفية تحضيره ومكوناته، ومما يميز إعداد المايونيز في المنزل هو إمكانية إضافة نكهة التوابل المفضلة والإكثار منها حسب الرغبة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة للغاية والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل الليزي كيك سريعة التحضير بدون فرن، أو طريقة عمل حلى المكسرات الغنية والمميزة، أو طريقة عمل طبق سلطة الفواكه بالقشطة اللذيذ والمليء بالفوائد والفيتامينات العديد، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المايونيز بدون بيض.
مكونات المايونيز بدون بيض
مما يميز هذه الوصفة اللذيذة والمميزة هو مكوناتها البسيطة والمتوفر أغلبها في معظم المطابخ، وسنتعرف على المكونات فيما يلي وهي كالتالي:
- كوب من الزيت النباتي البارد او المثلج.
- عصير ثمرة ليمون.
- ثلاث قطع من الجبنة المثلثات.
- كوب من الحليب السائل البارد.
- ملعقتين كبار من الخل.
- ملح بالمقدار المرغوب فيه.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي على طريقة إعداد صوص المايونيز بدون بيض خطوة بخطوة، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية وغير مكلفة ولا تتطلب وقت أو جهد كبير، وإعداده يتم بواسطة الهاند بلندر وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط الحليب مع الجبنة المثلثات بواسطة الهاند بلندر.
- وبعدما تمتزج الجبنة مع الحليب وتتجانس جيدا نقوم بإضافة كوب الزيت بالتدريج مع الإسمرار في الخلط بواسطة الهاند بلندر.
- ويمكننا إضافة نصف كوب إضافي من الزيت لزيادة ثقل القوام حسب الرغبة.
- وبعدما يثقل الخليط ويصبح بقوام كريمي نقوم بإضافة كلا من الليمون والخل ونخلط جيدا.
- ثم نقوم بإضافة الملح ونستمر في الخلط حتي تتجانس جميع مكونات الصوص مع بعضها البعض.
- ثم يكون الصوص جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويعد صوص المايونيز من أنواع الصوص المرغوبة والمفضلة بشكل كبير لدي الكثيرين.
- كما يمكن استخدامه في إعداد العديد من الأكلات مثل الكريب أو الشاورما أو إضافته إلي السلطات.
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