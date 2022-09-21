نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل المايونيز بدون بيض بمكونات اقتصادية ومتوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة المايونيز بدون بيض ، من الصوصات التي يبحث عنها الكثيرين، رغم أن الأصل في إعداد المايونيز هو أن يكون بالبيض، ولكن رغم يفضل الكثيرين إعداد المايونيز في المنزل بدون بيض، وسنتعرف فيما يلي على كيفية تحضيره ومكوناته، ومما يميز إعداد المايونيز في المنزل هو إمكانية إضافة نكهة التوابل المفضلة والإكثار منها حسب الرغبة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة للغاية والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل الليزي كيك سريعة التحضير بدون فرن، أو طريقة عمل حلى المكسرات الغنية والمميزة، أو طريقة عمل طبق سلطة الفواكه بالقشطة اللذيذ والمليء بالفوائد والفيتامينات العديد، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل المايونيز بدون بيض.

مكونات المايونيز بدون بيض

مما يميز هذه الوصفة اللذيذة والمميزة هو مكوناتها البسيطة والمتوفر أغلبها في معظم المطابخ، وسنتعرف على المكونات فيما يلي وهي كالتالي:

كوب من الزيت النباتي البارد او المثلج.

عصير ثمرة ليمون.

ثلاث قطع من الجبنة المثلثات.

كوب من الحليب السائل البارد.

ملعقتين كبار من الخل.

ملح بالمقدار المرغوب فيه.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي على طريقة إعداد صوص المايونيز بدون بيض خطوة بخطوة، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية وغير مكلفة ولا تتطلب وقت أو جهد كبير، وإعداده يتم بواسطة الهاند بلندر وطريقة تحضيره كالتالي: