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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للمكياج استخدمي النشا وماء الورد لتبيض البشرة وشد الوجه في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد النشا وماء الورد ، هما من أقوى المكونات الطبيعية التي تدخل في عمل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة والحفاظ على نضارتها، ويعد النشا من المكونات الطبيعية التي تعمل على إزالة الجلد الميت عن البشرة ويساعد في التخلص من آثار الحبوب كما يخلص البشرة من البقع الداكنة الاسمرار الذي يظهر حول الفم، فهو مكون طبيعي غني جداً بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين A ,B، ويعد هو الحل الأمثل للقضاء على مشاكل البشرة، ويتميز النشا بأنه من المكونات رخيصة الثمن التي تتوفر في العديد من الأماكن، ويمكننا الحصول عليها بكل سهولة وبساطة، واستخدام هذا الماسك يجعل البشرة بيضاء ونقية تماماً من الشوائب، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل ماسك النشا وماء الورد.
مكونات عمل ماسك النشا وماء الورد بالمنزل
يتم تحضير الماسك من مكونات بسيطة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- نصف كوب من الماء العادي.
طريقة تحضير الماسك
من خلال خطوات بسيطة يمكننا تحضير ماسك النشا وماء الورد لتبيض البشرة والعناية بها والخطوات هي كما يلي:ـ
- في وعاء قابل للطهي نضيف النشا ثم نضيف الماء العادي وماء الورد.
- ثم نقلب المكونات بشكل جيد حتي تمتزج مع بعضها البعض ويذوب النشا تماماً.
- يرفع الوعاء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتي نحصل على مزيج ثقيل يشبه القوام الكريمي.
- نطفئ النار ويترك الخليط حتي يبرد قليلاً، ثم يسكب في عبوة صغيرة ويوضع داخل الثلاجة حتي يبرد.
طريقة تطبيق الماسك النشا وماء الورد على البشرة
- نقوم بغسل البشرة جيداً وتنظيفها من الشوائب العالقة بها.
- ثم نحضر منشفة صغيرة ونضعها في الماء الساخن ثم نخرجها وتجفف قليلاً باليد، ثم نمسح بها الوجه حتي يساعد ذلك على تفتيح مسام الوجه.
- بعد ذلك نحضر الماسك من الثلاجة ثم يطبق على البشرة باستخدام فرشاة ويوزع بشكل جيد.
- ثم يترك الماسك على الوجه لمدة حوالي ربع ساعة حتي يجف تماماً.
- نبلل منشفة بالماء الفاتر ثم نمسح الوجه بها ببطيء، حتي نزيل الماسك من على البشرة تماماً.
- نرش الوجه بأي تونر طبيعي أو يمكن استخدام أي كريم مرطب مناسب للبشرة.
- يمكننا الاحتفاظ بالماسك داخل الثلاجة لمدة خمس أيام مع مراعاة حفظه داخل الثلاجة، ويطبق الماسك مرة أو مرتين خلال الأسبوع.
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