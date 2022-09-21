ضعيها على ليفة الاستحمام وادعكي جسمك مرة واحدة فقط جسمك هينور في الضلمة تبييض البشرة

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عمر شويل - جدة هناك الكثير من النساء يعانون من وجود بعض الأسمر في البشرة وأيضًا يواجه البعض وجود أماكن داكنة في الجسم وهذا يسبب إليهم إزعاج بشكل كبير، وعادتًا ما تلجأ إليه السيدات هو استخدام المقشرات الخاصة بالبشرة وهذا قد يسبب بعض الأضرار الآخرة، والبعض أيضًا يذهب إلى صالونات التجميل من أجل عمل جلسات للتخلص من هذا الأسمر وهذا يستنزف الكثير من الأموال من أجل الحصول على نتيجة جيدًا، ولكن من خلال هذا المقال قررنا أن نلقي الضوء على مكون سحري وفعال سوف يساعدك في التخلص من اسمرار البشرة بشكل نهائي.

مكونات وصفة تفتيح البشرة

من خلال هذه الفقرة سوف نعرض لكم جميع المكونات اللازمة لعمل الوصفة السحرية من أجل التخلص من المناطق الداكنة واسمرار البشرة :

عدد 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عدد 2 ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ربع كوب من عصير الليمون.

عدد 2 ملعقة صغيرة من المرطب الخاص بالبشرة.

ليفة.

خطوات تفتيح البشرة

يمكنك تحضير وصفة تفتيح الجسم بكل سهولة من خلال هذه الخطوات البسيطة :