نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بناكل الزبادى غلط لو أكلت الزبادى بالطريقة دي هتغير حياتك كلها والنتيجة سحرية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر الزبادي من الأطعمة الصحية التي لها الكثير من الفوائد التي تعمل على بناء الجسم بشكل جيدًا، بالإضافة إلى أن يعتبر الزبادي من الأطعمة التي تساعد في هضم الطعام عند تناوله بعد أي وجبة، بالإضافة إلى أنه يعتبر من الوجبات الأساسية للأشخاص الذين يقومون بعمل بعض الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن بشكل سليم، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوجبات للأطفال فهو يساعد على بناء جسم الأطفال بشكل سريعة دون تسبب أى مشاكل في المعدة للأطفال، ولكن قد لا يستفيد منه الجسم بصورة كاملة عند تناوله منفردًا ولكن هناك طرق أفضل لتناوله.
المكونات اللازمة لتحضير الزبادي بالليمون
يمكن إدخال الزبادي في كثير من الوصفات المختلفة التي يستفاد منها الجسم بشكل أكبر لذلك سوف نعرض لكم أفضل طريقة يمكنك من خلالها تناول الزبادي ولكن يجب توافر هذه المكونات:
- عدد 2 كوب كبير من الزبادي كامل الدسم الطبيعي.
ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.
ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون الخام.
ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
ربع ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.
رشة صغيرة من النعناع الجاف.
طريقة تحضير وصفة الزبادي بالليمون
تعتبر وصفة الزبادي بالليمون من أسهل الوصفات التي يمكنك القيام بتحضيرها من خلال هذه الخطوات البسيطة :
- أولًا قم بتفريغ محتويات كوب الزبادي في وعاء لتحضير الوصفة.
بعد ذلك قم بإضافة الليمون وزيت الزيتون وإلى الزبادي وقلبهم جيدًا.
ثم قم بوضع الملح والفلفل الأسود والنعناع إلى الخليط.
قم بتشغيل المضرب الكهربي لخلط هذه المكونات بطريقة صحيحة.
وفي النهاية قم بوضع هذا الخليط في طبق التقديم وقم بإضافة البقدونس والزعتر على الوجه للتزيين
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضاع عمرنا واحنا بناكل الزبادى غلط لو أكلت الزبادى بالطريقة دي هتغير حياتك كلها والنتيجة سحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.