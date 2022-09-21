نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا واحنا بناكل الزبادى غلط لو أكلت الزبادى بالطريقة دي هتغير حياتك كلها والنتيجة سحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الزبادي من الأطعمة الصحية التي لها الكثير من الفوائد التي تعمل على بناء الجسم بشكل جيدًا، بالإضافة إلى أن يعتبر الزبادي من الأطعمة التي تساعد في هضم الطعام عند تناوله بعد أي وجبة، بالإضافة إلى أنه يعتبر من الوجبات الأساسية للأشخاص الذين يقومون بعمل بعض الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن بشكل سليم، ولا يمكن الاستغناء عنه في الوجبات للأطفال فهو يساعد على بناء جسم الأطفال بشكل سريعة دون تسبب أى مشاكل في المعدة للأطفال، ولكن قد لا يستفيد منه الجسم بصورة كاملة عند تناوله منفردًا ولكن هناك طرق أفضل لتناوله.

المكونات اللازمة لتحضير الزبادي بالليمون

يمكن إدخال الزبادي في كثير من الوصفات المختلفة التي يستفاد منها الجسم بشكل أكبر لذلك سوف نعرض لكم أفضل طريقة يمكنك من خلالها تناول الزبادي ولكن يجب توافر هذه المكونات:

عدد 2 كوب كبير من الزبادي كامل الدسم الطبيعي.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون الخام.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر المطحون.

رشة صغيرة من النعناع الجاف.

طريقة تحضير وصفة الزبادي بالليمون

تعتبر وصفة الزبادي بالليمون من أسهل الوصفات التي يمكنك القيام بتحضيرها من خلال هذه الخطوات البسيطة :