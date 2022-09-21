نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكون سري واحد فقط تعرف على طريقة عمل الحواوشي زي المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص المختصين في محلات الوجبات السريعة على القيام بوضع مكون سري يجعل طعم الطعام الذي يقدمه للضيوف مميز ولا يوجد له أي مقارنة على الإطلاق، وسنحرص الآن على وضع هذا المكون حتى تحصل على الطعام الذي تريد بشكل مميز وبالنظافة المنزل، لذلك تعرف عليها الآن عبر الفقرات التالية.

طريقة عمل رغيف الحواوشي

بما أننا الآن في وقت لا يسمح بتناول الطعام في الخارج، وهذا لافتقار الكثير من المطاعم لأهم عنصر ألا وهو عنصر النظافة، سنحرص الآن على جعلك تتعرف على المكونات الصحيحة للحصول على على رغيف حواوشي مثل المحلات، تعرف الآن على المفادير:

نصف كيلو لحم مفروم به نسبة 25% من الدهن.

ملعقة فلفل أسود.

ملح طعام على حسب الرغبة.

المكون السري هو لية الخروف قم بأخذ قطعة صغيرة منها وأفرمها مع اللحم.

بصلة كبيرة الحجم.

طريقة التحضير

قم بوضع اللحم المفروم مع التوابل والبصل وقطعة اللية التي ستعطي لك مذاق لن تحصل عليه سوى في المحلات.

ضعهم الآن في محضرة الطعم وأضربهم جيدًا سويًا حتى تمتزج كامل المكونات سويًا، ليصبح خليط متجانس.

الآن ضع الخليط هذا في الثلاجة لمدة ساعتين حتى يتشمع الخليط بشكل مناسب وجيد.

قم بإحضار عيش مصري نصف استواء، وقم بفتحه من بشكل لائق حتى لا ينقطع معك.

ضف مقدار اللحم الذي تريد في رغيف اللحم، وضعه في فرن ساخن مسبقًا.

إذا كنت تريده أن ينضج في الشعلة العلوية، يجب أن تقوم بوضعه في مقلاة ساخنة وتبدأ في تقليبه على كل وجه خلال أربع دقائق أو إلى أن يتم النضج.

يمكنك أن تقوم بشويه على الفحم لتحصل على طعم الفحم الشهي.

يمكنك الآن تقديم هذا الطبق مع السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة، كما يمكنك إضافته مع سلطة الحمص الشامي.

نحرص دائمًا في ثقفني على جعلك تتعرف على جميع الوصفات الحديثة، وهذا حتى تستطيع ربة المنزل حديثة العهد من الحصول على أهم الوصفات اليومية التي يجب أن تقوم بالقيام بها، وهذا للتنوع ومن أجل الحصول على أطباق صحية نظيفة خالية من أي مواد قد تدمر صحة الأسرة.