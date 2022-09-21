دجاج شاورما علي طريقة المطاعم السرية بمكونات في منزلك

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عمر شويل - جدة دجاج شاورما في خبز البيتا في المنزل هي فكرة طهي لذيذة ومرضية بشكل لا يصدق للجميع. يمكن تقديم مثل هذا المنتج كوجبة خفيفة أو لعشاء خفيف لذيذ. لتحضير شاورما لذيذة، استخدم وصفات مجربة مع موقع ثقفني سيعجبك الطريقة جدا خصوصا أنها غير مكلفة وجميع المكونات متوفره في منزلك، وغير ذلك ستجدي الطعم افضل من المطاعم الشهيرة، يكفي ضمانك النظافة التي صنعتي بها أكلتك لعائلتك.

دجاج شاورما

الوصفة الكلاسيكية للشاورما في المنزل مع الدجاج بخبز البيتا، حيث أرغب في مشاركة الوصفة المفضلة اللذيذة بشكل لا يصدق للشاورما الكلاسيكية مع الدجاج في خبز البيتا. الشاورما محبوب جدا في عائلتنا، الطبق الأكثر طلبا، حيث انه مرضي ولذيذ جدا. الشاورما مناسب لأخذها معك كوجبة خفيفة على الطريق أو لتناول طعام الغداء أو للنزهة.

مكونات شاورما الدجاج

4 أوراق بيتا

4 قطع فخذ دجاجة

400 غرام الكريمة الحامضة

2 قطعة طماطم

200 غرام كرنب

قطعة واحدة خيار

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

توابل الدجاج.

خطوات تحضير شاورما

خذ الكمية المطلوبة من لحم الدجاج. هذه المرة استخدمت أفخاذ الدجاج.

تحضير لحم الدجاج. افصل اللحوم عن العظام والجلد.

سخني مقلاة الشواء على نار معتدلة.

ثم دهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي.

ثم ضعي لحم الدجاج المجهز واقليه حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً مع التقليب من وقت لآخر.

بعد ذلك أضف توابل الدجاج حسب الرغبة. ثم ينقل إلى طبق ويبرد تمامًا.

اغسل الطماطم والخيار جيدًا واتركها حتى تجف. نقطع الطماطم إلى مكعبات متوسطة الحجم. قطع الخيار إلى شرائح رقيقة.

ثم نقطع الملفوف الصيني إلى قطع صغيرة.

متابع طريقة التحضير

نقطع لحم الدجاج المقلي إلى مكعبات متوسطة الحجم. ضع ورقة من خبز البيتا ودهنها بكمية صغيرة من القشدة الحامضة على سطح عمل نظيف من الطاولة. نضع الحشوة – دجاج مقلي وخيار مقطع وطماطم وملفوف صيني. لف البيتا بإحكام في لفافة. سخني المقلاة التي كان لحم الدجاج مقلي عليها ودهنها بكمية قليلة من الزيت النباتي ، ضعي الشاورما واقليها على الجانبين حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً على نار خفيفة. ثم قدمي الشاورما الكلاسيكية الجاهزة مع الدجاج في خبز البيتا. اختياريا ، يمكنك تقديم الصلصة المفضلة لديك.