نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيت سحري يقضي على التجاعيد والترهلات وشد البشرة دهنه منه كل ليلة هترجعك شباب في العشرينات مهما كان عمرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم أفضل زيت طبيعي للتجاعيد وشد ترهلات البشرة، إن الجلد يشيخ مع الوقت وشيخوخة الوجه تعني ظهور التجاعيد وخطوط الوجه الدقيقة وترهلات في جلد البشرة وهذا يزعج المرأة وتشعر بأنها تفقد أنوثتها بوجود التجاعيد وكرمشة في الوجه، ويمكنكم التخلص من شيب الوجه باستخدام بعض الوصفات الطبيعية بتحضير زيوت سحرية واستخدامها بشكل دائم وستجدي نتائج عظيمة ومميزة وتعيد إلى بشرتك شبابها وتعمل على شدّها بشكل طبيعي بدون استخدام حقن البوتوكس والفيلر.

أفضل زيت طبيعي للتجاعيد وشد ترهلات البشرة

من أفضل الزيوت التي يمكنك استخدامها على بشرتك حتى تحصل على بشرة ناعمة ومشدودة وخالية من أي عيوب وتجاعيد كل مما يلي:-

زيت الروزماري

يتم تسمية زيت الروزماري بزيت إكليل الجبل وهو أحد أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكنك استخدامها لإخفاء هالات أسفل العين، كما أنه يحتوي في تركيبته على مواد تعمل على إمداد البشرة بالكولاجين الطبيعي الذي يشدّها شدًا طبيعيًا بالإضافة إلى الكثير من مضادات الأكسدة التي تعالج التهابات البشرة وتجدد خلايا الجلد وتقضي على خطوط الوجه الدقيقة وهالات العين السوداء ويعمل على تنشيط الدورة الدموية في الوجه فيزيد من نضارته وإشراقه.

زيت اللافندر

بالنسبة إلى زيت اللافندر فهو واحد من أشهر الزيوت العطرية التي تعمل على شد تجاعيد البشرة وإخفاء الخطوط الدقيقة نظرًا لما يحتوي على مضادات بكتيريا وأكسدة قوية، ويمكنك وضعه مع كمية من زيت جوز الهند وزيت اللبان وخلطهم جيدًا واستخدام الكريم مرة واحدة على البشرة قبل النوم فاستخدامه في الليل أفضل من النهار واحرصي على استخدامه يوميًا.

زيت البابونج

كما أن زيت البابونج من الزيوت التي تحتوي على مكوّن الأزولين والذي يعمل على تعزيز عمل الغدة الدهنية في الجلد ويحارب التجاعيد ويعمل على فرد الخطوط الدقيقة في البشرة وإخفائها كما أنه يعالج مشاكل البشرة المختلفة من البقع الداكنة والاسمرار فهو يوّحد لون البشرة، يمكنك وضع عدة قطرات منه على بشرتك وتدليكها جيدًا لمدة عدة دقائق ويمكنك تركه على البشرة ليلة كاملة وغسله في الصباح واستمري على استخدامه مرة واحدة يوميًا لمدة لا تقل عن شهرين.