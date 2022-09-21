نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة المعجنات المحشية بأسهل وأسرع طريقة وبألذ وأشهى مذاق وبحشوة روعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة المعجنات المحشية ، من المخبوزات اللذيذة والشهية التي تحظى بإقبال الجميع، حيث حازت على شعبية كبيرة، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، نظرًا لمذاقها اللذيذ والمميز، ولشكلها الخرافة والجذاب أيضًا، كما أنها من أنواع الفطائر السهلة والسريعة، بالإضافة إلى مكوناتها البسيطة، والغير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن عمل معجنات سهلة وسريعة وغير مكلفة، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بطريقة سهلة ومضمونة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة المعجنات المحشية بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات طريقة المعجنات المحشية

تتكون طريقة المعجنات المحشية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

380 جم دقيق.

80 مل من الماء الدافئ.

80 مل من الحليب الدافئ.

6 جم خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

مقادير الحشوة

مقادير الوجه

صفار البيض.

سمسم.

بذور الخشخاش.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة المعجنات المحشية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الدقيق، ثم نقوم بعمل تجويف في المنتصف.

ثم نضع فيه الماء الدافئ والحليب الدافئ والخميرة الفورية والسكر والملح، ثم نقلب الخليط جيدًا بالملعقة بدون تقليب الدقيق.

ثم نضيف زيت الزيتون ونقلب جيدًا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

بعد ذلك نعجن جيدًا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

ثم نلم العجينة ونكورها.

ثم نضع العجينة في وعاء، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة 40 دقيقة.

بعد ذلك نقسم العجينة بعد اختمارها إلى كرتين متساويتين في الحجم.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل.

ثم ندهن الفطيرة الأولى بالصلصة، ثم نوزع فوقها اللانشون، ثم الجبنة الموزاريلا المبشورة.

بعد ذلك نضع فوقها الفطيرة الثانية، ثم نضغط على الأطراف لكي نلصق الفطيرتين معًا.

ثم نقطع الفطيرة بالعرض مستطيلات رفيعة، ثم نقسمها نصفين.

ثم نلف كل مستطيل، ونضعه في صينية فرن فيها ورقة زبدة.

بعد ذلك ندهن وجه الفطائر بصفار البيض، ثم نوزع على الوجه السمسم وبذور الخشخاش.