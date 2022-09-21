نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طول عمرنا بنخزن البطاطس غلط.. ملعقة واحدة لتخزين البطاطس لأطول فترة ممكنة من غير ما طعمها يتغير او يبوظ في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الوجبات التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها سريعة التحضير وتحتوي على الكثير من الفوائد المتنوعة، كما أن يمكن تحضيرها بطرق مختلفة ومتنوعة، ولكن هناك الكثير من الأشخاص يفشل في تخزين البطاطس وذلك بسبب تعفنها بسرعة وتحولها إلى اللون الأسود، لذلك قررنا أن نلقي إليكم السر في تخزينها لفترة طويلة دون حدوث أي تعفن بها وسوف تظل طازجة لفترة طويلة. طريقة تخزين البطاطس لفترة طويلة الكثير يجد بعض المشاكل في تخزين البطاطس لفترة طويلة وذلك لأنها تدبل وتتعفن بسرعة رغم وجود طرق سهلة لتخزينها ولكن لا يعرفها الكثير من الأشخاص : من أجل تخزين البطاطس يجب وضعها في مناطق منخفض في درجات الحرارة لأنها تتأثر بدرجات الحرارة المرتفعة.

أيضًا يجب أن يكون المكان الذي توضع فيه ليس به رطوبة عالية.

لابد من وضعها داخل أكياس نظيفة لكي لا تتعفن بسرعة.

يجب التخلص من البطاطس الذي يوجد بها أي تعصب أو شي يجعلها تتعفن بسرعة كي لا تؤثر على باقي البطاطس الموجودة في الكيس. طريقة تخزين البطاطس المقلية الكثير من ربات المنازل ترغب في تخزين البطاطس المقلية لذلك قررنا أن نعرض لكم طريقة مضمونة في تخزينها : أولًا يجب عليكي القيام باختيار نوع بطاطس جيد خاص بالقلي.

بعد ذلك قومي بتقشيرها وتقطيعها إلى أصابع متوسطة الحجم.

بعد ذلك قم بوضع أصابع البطاطس في مياه مثلجة لمدة ساعة بعد ذلك ضعيها في زيت غزير ساخن على نار متوسطة.

قومي بتقليب البطاطس بشكل جيد لكي تستوي من جميع الجوانب.

بعد ذلك قومي بإخراج البطاطس من الزيت وضعيها على مناديل تمتص الزيت الموجود بها ثم ضعيها في أكياس خاصة بالتخزين.

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