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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي مقشر القدمين في المنزل بنفسك للتخلص من الملمس الخشن في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد مقشر القدمين ، هو أفضل وسيلة للتخلص من خلايا الجلد الميتة وتجديدها، يتعرض الجلد في الشتاء للجفاف وبالتالي أنت بحاجة إلي العناية ببشرة القدم ، لذلك سوف نقدم أفضل الوصفات المنزلية لترطيب وتقشير الأقدام، يمكنك استخدام الوصفات الطبيعية دون الحاجة إلي الذهاب مراكز التجميل وإسراف مبلغ كبير من المال، فيمكنك الحصول علي نتيجة رائعة من خلال تطبيق وصفات تقشير وتفتيح الأقدام، ودائماً تعاني جميع السيدات من مشكلة تشقق الأقدام لذلك سوف نقدم لكم أفضل وصفة لتقشير، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل مقشر القدمين في بخطوات بسيطة.
مكونات عمل مقشر القدمين
سوف نتعرف من هنا علي مكونات هذا المقشر الرائع وهي كالتالي:-
- كمية مناسبة من الماء المغلي.
- 2 معلقة كبيرة من ملح البحر الخشن.
- عصير نصف لليمونة.
- كوب من الخل الأبيض.
- أقراص الأسبرين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف علي خطوات تحضير مقشر القدمين في المنزل خطوة بخطوة وهي كالاتي:-
- قومي بنقع قدميك في إناء به الماء المغلي والملح وعصير الليمون لمدة 10 دقائق.
- ثم ذوبي بعد ذلك أقراص الأسبرين في الخل الأبيض جيداً حتي تتشكل عجينة سائلة.
- بعد ذلك وزعي الخليط علي كامل القدمين وافركيهما بلطف لمدة 5 دقائق بعد ذلك يتم غسل القدمين بالماء العادي ويتم الترطيب بأي كريم مرطب.
- يعمل هذا الخليط علي تنقية القدمين من كل السموم، والتخلص من الجلد الميت والفطريات العالقة بالجلد، وأيضاً تليين الجلد القاسي.
- يجب تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.
استخدام الخميرة لعلاج تشقق القدمين
سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذه الوصفة وهي كالاتي:-
- يتم خلط معلقة من الفازلين مع معلقة من خميرة الطعام مع معلقة من عصير الليمون بشكل جيد حتي تتكون عجينة لينة.
- بعد ذلك يتم دهن القدمين بالعجينة فترة المساء قبل النوم تجنباً للمشي والحركة.
- ثم يتم ارتداء جوارب قطنية فوق كيس بلاستيك وتترك العجينة علي القدمين حتي الصباح.
- بعد ذلك يتم غسل القدمين بالماء الفاتر والصابون الطبي في الصباح، تكرار الخطوات السابقة حتي تزول جميع التشققات وتختفي.
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