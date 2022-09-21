نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” أكلات أخر الشهر” طريقة عمل كبيبه الأرز بالخطوات في المنزل بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعييش بعض الأسر في الوطن العربي في الأيام الأخيرة من كل شهر ظروف أقتصاديه صعبة وذلك قبل أيام قليلة من الحصول علي الراتب الشهري للأسر العاملة، لذلك دائما ما تقع ربة كل منزل في حيرة كبيرة في أكلات أخر الشهر حيث كل أم عن أكلة مميزة ومفيدة لأسرتها وفي ذات الوقت دون تحمل مصاريف لرب الأسرة قد لا يقدر علي الوفاء بهاء، بالإضافة إلي ذلك تسعي كل أم إلي البحث عن عمل الأكلات في المنزل توفير للمال و ضمان الجودة و النظافة بالإضافة إلي وجود عناصر تفيد أطفالها و تنال أعجابهم في ذات الوقت.

مقادير طريقة عمل الكبيبه بالأرز في المنزل

وفي أطار السعي دائما في تقديم أكلات صحية و مفيدة وغير مكلفة وفي ذات الوقت أكلات أخر الشهر في المنزل بسهولة ويسر مع وجود عناصر غير مكلفة نقدم لكم طريقة عمل كبيبه الأرز بالخطوات بطريقة سهلة في المنزل إليكم مقادير الكبيبه بالأرز:

أولا : ربع كيلو لحمة مفرومة.

ثانيا : بصلة صغيرة مفرومة ناعمة.

ثالثا : عدد من كوب أرز مسلوق.

رابعا: نصف كوب من الجبنة الشيدر.

خامسا: نصف كوب من الجبنة الموزريلا.

سادسا: حزمة من البقدونس.

سابعا: ملح.

ثامنا: فلفل أسود.

تاسعا: قرفة بهارات.

عاشرا : بقسماط مطحون.

طريقة تحضير كبيبه الأرز

عزيزتي ربه المنزل بعد أحضار تلك المقادير سوف تتبعي تلك الطريقة لتحضيرها مثل المحلات أتباع الخطوات الأتية:

أولا: أحضار الأرز بعد غسلة جيدا بالماء ثم تضع في الكبة.

ثانيا: وضع اللحمة المفرومة والتوابل والبهارات ورشفة قرف.

ثالثا: تفرم جيد حتي تصبح ناعما.

رابعا : أخراجها من الكبة وتشكيلة علي هيئة كرات صغير الحجم.

خامسا : من الممكن حشوها من المنتصف بالجبنة والبقدونس.

سادسا : وضعها في كرات البقسماط وتضع في الزيت الساخن من أجل قليها.

ومن الممكن أيضا عمل طبق سلطة معاها مكون من الخيار والطماطم والبصل أو طبق من الطحينه، وفي بعض الأحيان ممكن الاستعانة بطبق من البطاطس المحمرة أو المكرونة البيضاء مع وضع عليها بعض الفلفل الأسمر وذلك من أجل أعطاءها نكه خاصة.