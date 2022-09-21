طريقة الكبسة بالأرز البسمتى، وكيف أسوي الدجاج بقدر الضغط؟

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عمر شويل - جدة طريقة الكبسة بالأرز البسمتى، تلك الأكلة الخليجية العربية الأصيلة، من المطبخ السعودي العريق، والذي يهتم بالطعام ومذاقه، ولهذا السبب تعشق الشعوب العربية المطبخ السعودي كثيرًا، خاصة وأنه مميز جدًا في طعامه، وقيل إن أصل الكبسة يعود إلى المملكة العربية السعودية، وقيل إنها أكلة يمنية الأصل. ولكن الحقيقة هو أن الكبسة أو المكبوس أو المجبوس، من أشهر أكلات الخليج العربي عمومًا، والكبسة عبارة عن الأرز البسمتي يتم طهيه، وكبسه مع الدجاج أو اللحم أو حتى السمك أو الروبيان، ومن هنا كانت تسمية الكبسة بهذا الاسم، كما تشتهر الكبسة بالبهارات المميزة التي يتم إضافتها إليها، مثل الزعفران واللومي والقرفة وغيرهم. وعلى الجانب الآخر، تتنافس الكبسة أو المكبوس السعودي، مع أطباق سعودية وخليجية أخرى مثل؛ السليق السعودي، ومضغوط لحم سعودي، والهريس السعودي الأصلي، وكذلك المطازيز بالدجاج، وغيرهم الكثير من الطعام السعودي المميز للغاية. ما هي مكونات أرز الكبسة؟ 500 جرام من الأرز البسمتي.

250 جرام من البصل.

¼ كيلو من البندورة.

ربع كيلو من الفلفل الأخضر.

200 جرام من الجزر.

ملعقة صغيرة من الملح.

½ كوب من الزيت النباتي.

لتر واحد من الماء.

ملعقتان صغيرتان من بهار الكبسة. طريقة عمل رز الكبسة السعودي اغسلي الأرز جيدًا، ثم قومي بتصفيته من الماء. بعدها أحضري قدر وضعي بها الزيت، ثم شوحي البصل مع الفلفل والجزر والبندورة. عقب ذلك انثري الملح والبهار فوق المزيج السابق وحركيهم معًا حتى يذبل المزيج. بعد ذلك أضيفي الماء واتركيه يغلي. ثم ضعي الأرز في الماء، ثم أغلقي القدر واتركيه على نار هادئة حتى ينضج خلال 25 دقيقة. ما هي مقادير كبسة دجاج؟ دجاجة كاملة.

عودان من القرفة.

حبتان لومي (أي ليمون أسود مجفف).

6 حبات من الهيل أو الحبهان.

حبتان فلفل أخضر حار.

6 أكواب من الماء.

4 ملاعق زيت نباتي.

½ كيلو بندورة مقطعة.

4 حبات بصل متوسطة الحجم.

½ ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

½ ملعقة صغيرة من الكزبرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة عمل كبسة الفراخ بالأرز البسمتي اغسلي الدجاجة وقطعيها إلى 8 أجزاء. وفي وعاء عميق ضعي التوابل كاملة معا، ثم اغمري بها الدجاج. بعدها أحضري قدر الضغط وضعي الزيت، ثم ابدئي في تحمير الدجاج بالقدر. عقب ذلك ارفعي الدجاج عن القدر، ثم حمري البصل حتى يحصل على لون ذهبي. بعدها ضعي البندورة وحركيها مع البصل لخمس دقائق. ثم ضعي الدجاج مع المكونات السابقة مرة أخرى. بعد ذلك أضيفي الماء إلى الدجاج، واتركيه ينضج في قدر الضغط. وبعد الانتهاء من طريقة الكبسة بالأرز البسمتى في صحون التقديم، ثم ضعي الدجاج بالأعلى وقدميها ساخنة.

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