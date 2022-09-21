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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة النايتى والهشه و الخفيفة الطرية مثل الجاهزة بثمانية ملاعق دقيق في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة النايتى من الحلويات الخفيفة جدًا التي يمكنك تقديمها في المناسبات والاحتفالات و أعياد الميلاد هي كيكة النايتى المحببة بكثرة عند الأطفال والشباب كثيراً، فهي من أكثر الحلويات التي نقوم جميعا بشرائها من الخارج من السوبر ماركت، وتتميز عجينة هذه الكيكة أنها هشه وخفيفه جدًا من الداخل، وطرية جدا يمكن تناول قطع كثيرة جدًا من النايتى كيكة، سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل طريقة لعمل كيكة النايتى بكل خطواتها واسرار تحضير و سر تسويها، ويمكن تحضيرها أيضا على الافطار والعشاء إضافتها في اللانش بوكس وتناولها في المدرسة، وهكذا تتأكدي من جودة الطعام التي يتناولها أطفالك.
مقادير كيكة النايتى
المكونات التي تحتاجها كيكة النايتى بسيطة جدًا غير مكلفة من 8 ملاعق دقيق فقط ستحضرين كمية من الكيك، والمكونات هي:
- 8 ملاعق كبيرة دقيق.
- 6 ملاعق سكر.
- 2 بيض تكون بحرارة الغرفة.
- 6 ملاعق زيت.
- معلقة كبيرة نشا.
- 7 ملاعق حليب سائل.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- باكيت من الفانيليا.
- رشة ملح.
الحشو
- كريم شانتيه.
- صوص شوكولاتة.
- مربى (النوع المفضل).
التزيين
- كريم شانتيه.
- صوص شيكولاته.
طريقة تحضير كيكة النايتى
- قومي بتشغيل فرن البوتاجاز قبل وضع صينية الكيك في الفرن لكي يتم تسويتها بشكل الصحيح.
- بعد ذلك نقوم بوضع 2 حبة من البيض في إناء كبير ويكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.
- يضاف الفانيليا على البيض والزيت.
- نضربهم بشكل جيد بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتغير لون البيض ويصبح لونه فاتح.
- ثم نسكب السكر على البيض ونستمر في الضرب حتى يذوب السكر.
- بعد ذلك نضيف الحليب وملعقة النشا ونخلطهم مع المكونات.
- نقلب الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح جيدا.
- نسكب هذه المكونات الجافة على خليط البيض مع التقليب بملعقة خشبية من الأسفل إلى الأعلى حتى يختفي أثر الدقيق.
- نأتي بصينية مستطيلة مقاس 24 سم ونقوم بتوزيع القليل من الزيت او الزبدة ورشة من الدقيق.
- ثم نسكب خليط كيكة النايتى في الصينية ونفردها.
- ندخل خليط الكيك في الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة 180 درجة لمدة 10 دقائق.
- بعد ذلك نخرج الكيك من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً.
- نقسم الكيك من المنتصف و نوزع المربى على نصف الأول من الكيك.
- ثم نضع النصف الآخر عليه، نزين كيكة النايتى بكريم شانتية ونقطعها كما نحب، ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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