نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة النايتى والهشه و الخفيفة الطرية مثل الجاهزة بثمانية ملاعق دقيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة النايتى من الحلويات الخفيفة جدًا التي يمكنك تقديمها في المناسبات والاحتفالات و أعياد الميلاد هي كيكة النايتى المحببة بكثرة عند الأطفال والشباب كثيراً، فهي من أكثر الحلويات التي نقوم جميعا بشرائها من الخارج من السوبر ماركت، وتتميز عجينة هذه الكيكة أنها هشه وخفيفه جدًا من الداخل، وطرية جدا يمكن تناول قطع كثيرة جدًا من النايتى كيكة، سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسهل طريقة لعمل كيكة النايتى بكل خطواتها واسرار تحضير و سر تسويها، ويمكن تحضيرها أيضا على الافطار والعشاء إضافتها في اللانش بوكس وتناولها في المدرسة، وهكذا تتأكدي من جودة الطعام التي يتناولها أطفالك.

مقادير كيكة النايتى

المكونات التي تحتاجها كيكة النايتى بسيطة جدًا غير مكلفة من 8 ملاعق دقيق فقط ستحضرين كمية من الكيك، والمكونات هي:

8 ملاعق كبيرة دقيق.

6 ملاعق سكر.

2 بيض تكون بحرارة الغرفة.

6 ملاعق زيت.

معلقة كبيرة نشا.

7 ملاعق حليب سائل.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

باكيت من الفانيليا.

رشة ملح.

الحشو

كريم شانتيه.

صوص شوكولاتة.

مربى (النوع المفضل).

التزيين

كريم شانتيه.

صوص شيكولاته.

طريقة تحضير كيكة النايتى