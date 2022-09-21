نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماء الورد والنشا معجزة سحرية تخلصك من التجاعيد وتفتح البشرة 10 درجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماء الورد والنشا من أقوي المبيضات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً، كما يعمل على إزالة الحبوب والبثور التي تشوه مظهر البشرة، وهو من المستحضرات الطبيعية التي تخلص البشرة من جميع مشاكل التي تواجهها، وهو رائع في إزالة البقع الداكنة من البشرة والاسمرار التي تسببه أشعة الشمس الضارة، كما يتميز بقوة ماء الورد الطبيعية على التي تعمل على انتعاش البشرة وتعطيها الحيوية الكاملة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مقشر ماء الورد والنشا الرهيب لحماية البشرة من التجاعيد وتفتيح البشرة عشر درجات من أول استخدام.

مكونات عمل مقشر ماء الورد والنشا لتبييض البشرة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من حبوب الشوفان.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماء الورد والنشا السحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد وهى كما يلي:-

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تمتزج جيداً. ثم نقوم بفرد المقشر على البشرة برفق ويترك حتى يجف لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نقوم بفرك الوجه جيداً بواسطة اليد حتى نزيل الاسمرار والتجاعيد نهائياً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد ويجفف جيداً، ثم نقوم برش القليل من ماء الورد على الوجه. يفضل استخدام المقشر ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على نتائج في غاية الروعة.

فوائد مقشر ماء الورد والنشا للبشرة

سوف نتعرف على الفوائد الرهيبة التي يحتوي عليها المقشر الطبيعي لحماية البشرة من عوامل الطبيعة وهى كما يلي:-