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عمر شويل - جدة أقوي وصفة كيراتين لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن حرير في أقل وقت، تبحث العديد من النساء عن أفضل طريقة لتنعيم الشعر سواء طبيعية أو كيميائية للحصول علي شعر ناعم وصحي، وهذا لأنه تتعدد مشاكل الشعر وخاصةً الخشن والمجعد وذلك لزيادة التجاعيد والتموجات، مما يمنحك مظهر سيء، ولذلك تلجأ للحل السريع وهو الذهاب لصالون التجميل لتمليس الشعر وجعله مفرود وعلي الرغم من نتائجها في إعطائك المظهر المطلوب، إلا أن أضرارها كثيرة علي الشعر فيما بعد مما تضطرين لعلاج الشعر من المشاكل وبالطبع هذه العملية مكلفة للغاية.

أقوي وصفة كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر مثل خيوط الحرير

إن مسألة فرد وتنعيم الشعر من أكثر الأمور المزعجة التي تواجهها الكثير من الفتيات خاصةً عند حضور مناسبة.

مما تقوم بالذهاب لمركز التجميل وعمل كيراتين أو بروتين باعتباره الحل الأمثل للقضاء علي خشونة الشعر.

وهذا يرجع لعدة عوامل تؤثر علي الشعر وتجعله يفقد جماله ورونقه مثل أشعة الشمس وطرق فرد الشعر المعروفة.

ولهذا تعد الوصفات الطبيعية هي أفضل اختيار وذلك لتوافر عنصر الأمان كما أنه غير مكلفة وتعطيك نتيجة سريعة.

وصفة الموز وزيت جنين القمح لفرد وتنعيم الشعر

يحتوي الموز علي زيوت طبيعية تعمل علي تنعيم الشعر الخشن والتخلص من تجعد وتموجات الشعر بسرعة كبيرة.

أما زيت جنين القمح فهو أحد الزيوت التي تحمي الشعر من الجفاف كما يزيد من نعومة وانسيابية الشعر.

مكونات الوصفة

ثمرة من الموز الناضج.

حبة أفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح.

طريقة تحضير وصفة الكيراتين وكيفية الاستخدام

في وعاء عميق قومي بهرس كلاً من الموز والأفوكادو جيداً حتي تحصلي علي خليط ناعم بدون تكتلات.

ثم أضيفي الزيت وامزجي المكونات حتي تصبح كريمي وبعد ذلك يتم تمشيط الشعر وتقسيمه لعدة أجزاء.

توزع وصفة الكيراتين علي الشعر بأكمله من الجذور حتي الأطراف ثم يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي.

علي الشعر بأكمله من الجذور حتي الأطراف ثم يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي. يترك علي الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالماء البارد والشامبو ثم البلسم.

يكرر الاستخدام مرة أسبوعياً وسوف تحصلين علي شعر ناعم وأملس كالحرير.

كيراتين البيض وحليب جوز الهند لفرد الشعر

يعد هذا الكيراتين من الوصفات الغنية بالبروتين والأحماض التي تعمل علي فرد خصل الشعر المجعدة والمموجة.

كما يقوم بزيادة نعومة الشعر ومنحه الترطيب اللازم لفروة الرأس.

مكونات الكيراتين

حبة واحدة من البيض.

2 ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند.

ثمرة صغيرة من الأفوكادو المهروسة.

طريقة تحضير الكيراتين وكيفية الاستخدام

قومي بخفق البيضة جيداً ثم أضيفي الحليب والأفوكادو ثم امزجي الخليط حتي يصبح كريمي.

يمشط الشعر بمشط واسع ثم يقسم أجزاء ويطبق الخليط علي الشعر من الجذور حتي الأطراف.

يلف الشعر ويغطي بقبعة الاستحمام ويترك لمدة لا تقل عن ساعتين.

ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي ثم البلسم.

ويكرر مرة في الأسبوع مع الاستمرار عليه لمدة شهر وسوف تلاحظي الفرق.

وصفة الخميرة والزبادي لفرد الشعر المجعد

تحتوي الوصفة علي فيتامينات هامة وبروتينات تساعد علي فرد الشعر كما تعمل علي تغذيته من الداخل.

ويساعد الزبادي في ترطيب الشعر ومنحه النعومة واللمعان.

مكونات الوصفة

كيس من الخميرة الفورية.

علبة زبادي صغيرة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام