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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة اقتصادية فطائر الجبنة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحلي من الجاهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة فطائر الجبنة من المخبوزات التي تحضر في البيت بكل سهولة بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، فهي تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعد على صنعها بكل سهولة، كما تحتوي الفطائر على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على بناء جسم الأنسان وتقوي العظام، وهى من أجمل أنواع المخبوزات التي تقدم على وجبة العشاء، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل فطائر الجبنة الهشة بطعم لذيذ وشهي أحل من المطاعم.
مكونات عمل فطائر الجبنة الهشة
سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل فطائر هشة وخفيفة مثل المحلات وبدون تكلفة وهى كما يلي:-
- كيلو من الدقيق.
- كوب من الحليب السائل.
- كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- 2 حبة من بياض البيض.
- كوب من الزيت.
- ملعقة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخل.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر الجبنة الهشة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر بولة كبيرة للعجن، ونضع بها جميع المكونات السائلة، ثم نضيف الخميرة والسكر ونقلبهم بواسطة الملعقة حتى تذوب المكونات تماماً.
- نقوم بوضع الدقيق ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية وسهلة التشكيل.
- نقوم بتغطية العجين ونتركه لمدة ساعة على الأقل حتى يختمر.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كور متوسطة الحجم ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.
طريقة حشو فطائر الجبنة الهشة
سوف نتعرف على طريقة حشو الفطائر بخطوات سهلة وهى كما يلي:-
- نحضر طبق ونضع كوب بها الجبنة التي ترغبين فيها، وقوم بتقطيع الفلفل الأخضر الرومي على الجبنة ونخلطهم مع بعض.
- نقوم بإحضار كرات العجين ونقوم بفردها على شكل دائري، ثم نضع ملعقة كبيرة من خليط الجبنة ونقوم بغلقها جيدًا من الأطراف حتى لا تخرج الجبنة من الجوانب.
- ثم نرص الفطائر في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ونتركها حتى ترتاح لمدة 10 دقائق.
- ثم ندهن الوجه بالحليب ونرش بالسمسم، ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 250 مئوية ونتركها حتى تتحمر وتنضج تمامًا.
- ثم نخرجها من الفرن ونقدمها ساخنة بجانب المقبلات وبالهناء والشفاء.
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