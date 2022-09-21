طريقة عمل الآيس كريم المانجو فى المنزل بكل أسراره

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عمر شويل - جدة الآيس كريم هو واحد من المثلجات التي يتم تناولها بشكل كبير جداً فى فصل الصيف وخاصة فى أوقات الحر الشديد التي تمر بها البلاد هذه الفترة، لكننا اليوم سوف نقدم إليكم طريقة عمل الآيس كريم بدلاً من شراءه من الخارج. مكونات آيس كريم المانجو: 1 ملعقة كبيرة فانيليا.

1 كوب ونص كريمة خفق.

3 حبات من المانجو.

نص كوب سكر. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع وتقشير المانجو وتقطيعها إلي قطع صغيرة وإحضار الخلاط الكهربائي ووضع المانجا ووضع السكر، والكويمة وضربهم مع بعض. ووضع الفانيليا، وإحضار أكواب التقديم ووضع الخليط ووضعه في الثلاجة. مكونات آيس كريم الكيوي والنعناع: أوراق النعناع.

1 كوب للبن زبادي.

حبة كيوي. طريقة التحضير: نقوم بتقشير الكيوي ويقطع إلي قطع، إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الكيوي وخفقه ووضع اللبن الزبادي وتضربهم مع بعض. نقوم بوضع أورق النعناع على الزبادي وضربهم، إحضار أكواب التقديم ووضع الخليط في الأكواب ووضع الأكواب في الثلاجة. مكونات آيس كريم نسكافيه: 6 ملاعق صغيرة من كبتشينو.

4 ملاعق كبيرة قشطة.

2 كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة نشا.

نص ملعقة صغيرة سحلب.

2 ملعقة كبيرة نسكافيه.

5 ملاعق كبيرة سكر. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الحليب، والسكر ووضعها على النار وتقليبهم وضع السحلب وتقليبهم وتركه لمدة 5 دقائق ووضع النسكافيه، والكابتشينو، والقشطة، والنشا. وتقليبهم وتكررها حتي تبرد تماماً، إحضار أطباق التقديم ووضع الآيس كريم في الأكواب وتوضع في الثلاجة حتي تبرد. مكونات آيس كريم الموز: ربع ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة حليب.

3 حبات موز مقطع. طريقة التحضير: إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الموز، والحليب، والملح، وتقليبهم مع بعض، إحضار أكواب التقديم، ووضع الخليط ووضعها في الثلاجة حتي تتجمد. مكونات آيس كريم الفراولة: 1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

1 كوب اللبن زبادي بنكهة الفراولة.

2 كوب فراولة. طريقة التحضير: نقوم بغسل الفراولة وتقطيعها إلي مكعبات صغيرة وتركها في الثلاجة لمدة 4 ساعات، إحضار الخلاط الكهربائي ووضع الفراولة ووضع اللبن الزبادو، والعسل الأبيض، وضربهم مع بعض جيداً ووضعه في الثلاجة حتي يتجمد. مكونات آيس كريم والشوكولاته كيت كات: 1 كوب حليب مكثف محلي.

1 كوب كريمة.

5 أصابع شوكولاته كيت كات.

نص كوب شوكولاته مذوابة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الكريمة، والحليب وخفقهم مع بعض، ووضع الشوكولاته المذوابة وتقليبهم مع بعض جيداً. نقوم بوضع الشوكلاته وتقليبهم مع بعض وإحضار أكواب التقديم ووضع الخليط ووضعها في الثلاجة حتي تتجمد.

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