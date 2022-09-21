نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تفتيح اليدين 5 درجات من أول استعمال لن تصدقي وإزالة اسمرار عقل الأصابع في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تفتيح اليدين من الاسمرار والبقع اليدين هما الجزء الخارجية الظاهر لذا تتعرض لمختلف العوامل الخارجية، لذا نلاحظ اختلاق واسمرار لون اليدين عن باقي بشرة الجسم، كما تتأثر اليدين بالأعمال المنزلية خاصة تنظيف الاواني مما يجعل اليدين خشنة وغير ناعمة، كما تتعرض اليدين للجفاف نتيجة استخدام المنظفات التى تحتوى على المواد الكيميائية التى تضر بالجلد وتعمل على جفاف اليدين وتشققها، لذا تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لترطيب اليدين وإزالة الاسمرار والبقع من اليدين، كما تنتشر بعض الكريمات التجميلية في الصيدليات ومراكز التجميل، لكن كما يوجد أنواع جيدة يوجد بعض الأنواع المغشوشة، لذا سنقدم لكم أفضل كريم تفتيح اليدين من الاسمرار والبقع.

كريم تفتيح اليدين من الاسمرار والبقع

يعتبر كريم جليسويد من أفضل الكريمات التى تستخدم في تفتيح اليدين، كما أن له العديد من الفوائد في تنقية البشرة وتفتيحها، ومن مكونات خلطة كريم الجليسوليد لتفتيح اليدين

4 معالق كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

عبوة كريم جليسويد.

ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

4 معالق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

ينصح بعدم اضافه الليمون لأصحاب البشرة الحساسة، ويتم إستخدام كريم جليسويد في التخلص من إسمرار اليدين كما يلي.

نحضر وعاء مناسب ونضع به جميع المكونات.

نخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

نخلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس تماما. نقوم بتعبئة الخليط في عبوة فارغة.

نضع الكريم في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

نغسل اليدين جيدا بالماء الدافئ ونجففهم تماما.

نضع الكريم على اليدين مع التدليك الجيد حتى يتخلل الكريم في اليدين.

يفضل استخدام هذا الكريم مساءا وغسله في الصباح بالماء البارد.

فوائد كريم جليسويد في تفتيح اليدين