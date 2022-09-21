نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي لؤلؤ.. الوصفة الجهنمية لتبييض الأسنان في 5 دقائق هتزيل الاصفرار والكلس والجير نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسبب اصفرار الأسنان أو وجود بقع سوداء عليها أمرًا غير مستحب، وقد تسبب حرجًا لأصحابها وتمنعهم من حرية الابتسام والتحدث أمام الآخرين، ويرجع سبب اصفرار الأسنان إلى تناول الشاي والقهوة، وكذلك التدخين، ويمكن إزالة هذا الاصفرار لدى طبيب الأسنان، وهو ما قد يكلف مبلغًا كبيرًا من المال؛ ولهذا نعرض لكم في مقالنا هذا عدة وصفات منزلية طبيعية فعالة في تنظيف الأسنان، وجعلها بيضاء لامعة، بسهولة، خلال خمس دقائق، وبدون تكلفة كبيرة.

وصفة الخميرة لتنظيف الأسنان

يمكن تحضير وصفة من الخميرة لتنظيف وتلميع الأسنان، كالتالي:

مكونات الوصفة

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

معجون أسنان.

ملعقة صغيرة من الملح.

بيكنج بودر مقدار ملعقة صغيرة.

طريقة الاستخدام

قُم بخلط جميع المكونات المذكورة باستثناء معجون الأسنان.

ضع قليل من معجون الأسنان على فرشاة الأسنان، ثم اغمسها في الخليط.

استخدم الفرشاة في فرك الأسنان لمدة خمس دقائق على الأقل.

قُم بغسل الأسنان بالماء، وسوف تجدها قد أصبحت بيضاء.

وصفة الفحم والليمون لتبييض الأسنان

الفحم من المواد التي لها خصائص تساعد في تبييض الأسنان الصفراء، حيث يتحد الكربون المركز، الموجود بالفحم، مع الرواسب المتكونة على الأسنان، وتساعد في إزالتها، كما يساعد الليمون في تلميع الأسنان، ويمكن تحضير وصفة الفحم للأسنان، كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الفحم المطحون.

3 ملاعق من عصير الليمون الطازج.

طريقة استخدام الوصفة

قُم بخلط الفحم المطحون مع عصير الليمون.

استخدم فرشاة الأسنان في فرك أسنانك، وذلك بعد غمسها جيدًا في الخليط، مع الاستمرار في ذلك لمدة 5 دقائق.

اغسلي الأسنان بعد ذلك بالفرشاة والمعجون.

وصفة الزنجبيل بالعسل لتنظيف وتلميع الأسنان

تُعد هذه الوصفة من الوصفات الشهيرة المستخدمة في تلميع الأسنان وتبييضها خلال يوم واحد، ويتم تطبيقها كالتالي:

بللي فرشاة أسنانك بالماء، ثم قومي بغمسها في العسل، ثم في مسحوق الزنجبيل.

استخدمي الفرشاة في تنظيف أسنانك على مدى خمس دقائق.

اغسلي الفم بالماء جيدًا.

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