نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هتنور.. ازالة حفر الوجه وحب الشباب وتصبغات البشرة في ثواني بالمكون السحري وبطريقة طبعيية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسبب حب الشباب للبعض حفر بالوجه، وقد تكون هذه الحفر بنفس لون البشرة، كما قد تأخذ اللون الأحمر أو البني الداكن، وفي كل الأحوال فإن وجود تلك الحفر يشوه الجلد، ويسبب إزعاجًا كبيرًا إذ تشعر الفتاة أو الشاب بنقص الثقة في النفس وبأنهم قد أصبحوا أقل جمالًا وجاذبية؛ لذا يسعون إلى علاج هذه الحفر من خلال عمليات التجميل، لكن هذه العمليات تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، بينما هناك وصفات طبيعية، بمكونات بسيطة ومتوفرة، ولا تتكلف سوى بضع جنيهات لكنها فعالة في علاج هذه الحُفر، وإليكم بعض هذه الوصفات.

علاج حفر الوجه باستخدام صودا الخبز

يمكن علاج حفر الوجه بطريقة طبيعية من خلال الآتي:

اخلطي قليل من الماء مع ملعقتين من صودا الخبز، وقلبي جيدًا حتى تكون لديكِ عجينة سائلة.

قومي بوضع الخليط على البشرة، واتركيه لمدة 10 دقائق.

نظفي البشرة بالماء الدافئ.

قومي بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

زيت الزيتون لعلاج حفر الوجه

يمكنك استخدام زيت الزيتون في التخلص من حفر الوجه الناتجة عن حب الشباب، وذلك كما يلي:

دلكي البشرة باستخدام زيت الزيتون، بطريقة دائرية، لمدة دقيقة واحدة.

يعمل زيت الزيتون على تحفيز بشرة الوجه على إفراز الكولاجين.

علاج حفر الوجه بالخيار

يعتبر الخيار من أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشاكل البشر، والتخلص من حفر الوجه؛ حيث يحتوي على فيتامين A،C.

ويمكنك تطبيق روتين يومي لذلك من خلال تقطيع الخيار في صورة شرائح رقيقة، ثم وضعها على أماكن وجود الحفر في البشرة واتركيها نصف ساعة قبل غسل الوجه بماء بارد.

الصبار لعلاج حفر الوجه

يُعد استخدام جيل الصبار فعالًا جدًا في علاج حفر الوجه، حيث يمكنك استخراج من أوراق نبات الصبار، ثم تطبيقه على البشرة لمدة ربع ساعة فقط.

بعد ذلك قومي بغسل البشرة بماء دافئ، ويمكنك تكرار ذلك 3 مرات كل أسبوع.

وصفة النشا وماء الورد لعلاج حفر الوجه

لا شك أن ماء الورد من المواد القابضة لمسام البشرة؛ لذا فهو مناسب لعلاج مشاكل الثقوب والحفر التي يسببها حب الشباب للبشرة؛ لذا يمكنك استخدام الوصفة الآتية: