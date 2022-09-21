نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وصفة طبيعية فعالة 100% لعلاج مسامات الوجه الواسعة بسرعة لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد أن هناك فئة عريضة من الأشخاص سواء النساء والرجال يعانون من ظهور المسامات الواسعة في الوجه مما تتسبب هذه المشكلة في الشعور بالإحراج وخاصة عند الظهور في التجمعات، ويبحثون بعض الأشخاص عن طرق مختلفة للتخلص من هذا المشكلة وعلاجها بشكل طبيعي، ويلحقون إلى استخدام بعض المكونات الطبيعية واتباع بعض الخلطات التي تعمل على علاج مسامات الوجه.

يواجه العديد من الأشخاص بعض المشكلات المتنوعة التي قد تصيب البشرة سواء النساء أو الرجال ومن هذا المشكلات هي وجود مسامات واسعة في الوجه، مما تتسبب في وجود احراج كبير لدي بعض الأشخاص كما أيضا مشكلة كبيرة بالنسبة بعض الفتيات التي تستخدم الميكياج حيث تؤدي تلك المسام الي وجود خطوط بالكريم تجعل شكل الوجه غير ملائم علي الاطلاق، ويلجاون بعض الاشخاص الي استخدام طرق علاج مسامات الوجه.

خلطة العسل والليمون

المقادير

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

حبة واحدة من الليمون المعصور.

طريقة الاستخدام

نضع ملعقتين كبيرتين من العسل الابيض في بولة صغيرة ثم نضيف اليها حبة واحدة من الليمون المعصور ونقليه مع بعضه.

ندلك الوجه باستخدام الخلطة ونتركها على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه باستخدام الماء الفاتر.

خلطة الطماطم والشوفان

المقادير

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة كبيرة من الشوفان البودر.

طريقة الاستخدام

نأتي بإناء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من معجون الطماطم ثم نضيف اليها ملعقة كبيرة من الشوفان بودر ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ندهن الوجه بالخلطة ونستمر بتدليك البشرة بعمل حركات دائرية للبشرة.

نترك الخلطة علي الوجه حتي تبدأ في جفافها فيمكننا فركها من علي الوجه نغسل الوجه باستخدام الماء البارد.

خلطة البيض وعصير الليمون

المقادير

استخدام بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

نحضر وعاء صغيرنضع به بياض بيضة واحدة ثم نضيف عليها ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونخلطهم مع بعض جيدا.

نفرد الخلطة علي الوجه ونستمر بعمل حركات دائرية ثم نترك الخليط علي الوجه حتي يتم جفافه ثم نقوم بغسله باستخدام البارد ونستخدم مكعبات الثلج حتى تساعد على غلق المسام.

يجب اتباع تلك الوصفة على الأقل ثلاث مرات من كل أسبوع حتى نحصل على نتائج مرضية.

خلطة السكر وزيت الزيتون

المقادير

ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد قطرات من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام