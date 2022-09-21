نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن نرمي قشور الفواكه بعد اليوم ولن تتخيلي فوائدها للبشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد كريم قشور الرمان ، من أفضل ما يستخدم لتفتيح البشرة والحفاظ على توهجها وبريقها، لأن قشور الرمان تعمل علي التقليل من البقع السوداء بالبشرة، وتساعد علي تصغير المسام الكبيرة وتعطي الوجه إطلالة وإشراقة صافية، يعمل علي منع ترهل البشرة يقلل من ظهور الحبوب يقلل الإفرازات الدهنية علي البشرة يمنح البشرة نضارة ورونق، هذا المقال يحتوي علي نصائح لاستخدامات طبية لواحدة من أو أكثر من الأعشاب الطبيعية أو النباتات هذه العلاجات في الأحوال العادية وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين لا تسبب أضراراً، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل كريم قشور الرمان في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل كريم قشور الرمان

يحتوي هذا الكريم السحري علي مكونات طبيعية وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من مسحوق قشور الرمان.

معلقة صغيرة من العدس الأصفر المطحون.

مقدار معلقة صغيرة من الحلبة المطحونة.

رشة صغيرة من الملح الأبيض الناعم.

2 معلقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير كريم قشور الرمان السحري في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

يتم إحضار وعاء صغير ونخلط به مطحون قشور الرمان، مع العدس الأصفر والحلبة والقليل من الملح جيداً. ثم يضاف عليهم عسل النحل، وتخلط المكونات جيداً حتي نحصل علي خليط متجانس. بعد ذلك يوزع الخليط علي البشرة برفق وبشكل متوازن، ثم يترك لمدة نصف ساعة حتي يجف. ثم يغسل الوجه بالماء البارد فقط والخطوة الثانية، هي تنظيف البشرة باستخدام قطعة من القطن نظيفة مبللة بماء الورد.

فوائد قشور الرمان للبشرة

هناك فوائد عديدة جداً له سوف نتعرف علي بعضها وهي كالتالي:-