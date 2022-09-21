نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الغريبة بكل أسرارها بخطوات سهلة ومقادير مظبوطة وبطعم دايب دوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الغريبة من الذ واحلى الحلوى الشهيرة في الدول العربية، وتقدم الغريبة مع البتي فور والكعك في أيام العيد كحلوى خفيفة على الإفطار، وأيضا تقدم عند حضور الضيوف إلينا في أيام العيد، وتحضر الغريبة بطريقة سهلة والكثير من النكهات، حيث تعد بالفانيليا والشيكولاتة وغيرها، فإليكم طريقة عمل الغريبة بمس تفاصيلها.

تعد الغريبة من إحدى الحلوى التي تقدم في عيد الفطر المبارك، ويحضر بجانب حلوى العيد الأخرى مثل الكحك والبسكويت والبيتيفور، ويقدم مع هذه الحلوى كوجبة فطور أول أيام العيد، تعد الغريبة بطريقة سهلة جدا ويمكن تحضيرها بالفانيليا والشيكولاتة ويمكن تحضيرها ملونة أيضا بألوان عديدة، وسوف نتعرف على هذه الأنواع من خلال هذا المقال وسوف نتحدث عن الغربية بما تفاصيلها حتى يكون إعدادها سهل للغاية.

طريقة تحضير الغريبة

المكونات:-

كوبان من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة من الفانيلا.

مكسرات مشكلة مجروشة.

طريقة التحضير:-

في وعاء غويط نقوم بوضع الزبدة وعليها السكر والفانيليا ونقوم بالخفق باليدين حتى يفتح لون الزبدة.

نضيف الدقيق على الزبدة والسكر ونعجن باليد حتى تتكون عجينة متماسكة.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وتحضر صوانى الخبز.

نقوم بترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح العجينة ثم نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم وترص في الصينية ونستمر في ملء الصوانى حتى تنتهى كمية الغريبة.

توضع على كل قطعة من الغريبة قطعة من المكسرات المشكلة.

توضع الغريبة في الفرن وتترك لمدة من عشر دقائق الى ربع ساعة تقريباً ونخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً وتوضع في علبة محكمة الغلق لحين التقديم.

طريقة عمل الغريبة بالشيكولاتة

المكونات:-

كوب من الدقيق.

كوب من الكاكاو الخام.

كوب من السكر البودرة.

كوب من الزبدة.

فانيليا.

سودانى.

طريقة التحضير:-

نخفق الزبدة مع السكر والفانيليا باليد أو بالعجان الكهربائي حتى يتغير لون الزبدة.

نضع الدقيق والكاكاو عليهم ونستمر في العجن حتى تتجانس المكونات.

نحضر صواني ونقوم بتقطيع العجينة الى قطع صغيرة بحجم حبة الليمون.

توضع الغريبة في الصواني وتوضع عليها السودانى وتدخل الفرن الساخنة مسبقاً.

نتركه لمدة ١٠ دقائق ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تهدأ ثم تقدم مع البيتى فور والغريبة بالفانيليا والكعك والبسكويت.

طريقة عمل غريبة السميد

المكونات:-

أربع أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

٢ كوب من السمن.

٢ كوب من السكر البودرة.

فانيليا.

طريقة التحضير:-