نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا ترمي قشور الفواكه واصنعي منها أقوي كريمات للتفتيح وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر كريم قشور البرتقال ، من أفضل الوصفات الطبيعية التي سوف تجعل بشرتك صافية وبيضاء مثل الثلج، يستخدم لجعل البشرة لامعا ولا يمكن تفتيح البشرة فحسب بل تقلل أيضاً من العيوب وحب الشباب والندبات الموجودة علي البشرة، لأن بعض الفواكه فوائدها تكمن في قشورها تساعد هذه الوصفة علي تفتيح البشرة وتوحيد لونها وزيادة إنتاج الكولاجين للمساعدة في تحسين مرونة الجلد ويمكن استخدام قشور الليمون أيضاً لتطهير البشرة وتفتيح المناطق السمراء، لذلك سوف نقدم إليكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كريم قشور البرتقال في المنزل.

مكونات عمل كريم قشور البرتقال

يتكون هذا الخليط السحري من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

معلقة كبيرة من مسحوق قشور البرتقال.

3 ملاعق صغيرة من الحليب السائل.

معلقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير كريم قشور البرتقال في المنزل خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

يتم إحضار طبق صغير الحجم، ونضع به قشور البرتقال مع الحليب مع الكركم ويتم مزج المكونات جيداً حتي نحصل علي قوام متجانس. ثم نقوم بوضع الخليط السابق علي وجه نظيف وجاف بالتساوي، ونترك الخليط لمدة 30 دقيقة حتي يجف. بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد، ثم نمرر عليه مكعب ثلج لغلق مسام البشرة، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد قشور البرتقال للبشرة

من خلال هذه المقالة سوف نقدم إليكم بعض فوائدها المهمة وهي كالاتي:-