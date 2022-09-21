نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا وخل التفاح الرهيب: خلطة سحرية لشعر ناعم كالحرير ويخلصك من القشرة نهائياً ٢٠٢٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا وخل التفاح الرهيب , حيث أذا كنتي تعانين من تجعد الشعر وتقصف وكمان قشرة الشعر فهذا المقال أليكي حيث له قدرة عجيبة علي ترطيب الشعر بشكل رائع ويجعل الشعر ناعم مثل الحرير ويقضي على قشرة الشعر نهائياً ويعطي الشعر لمعه ومظهر صحي مميز من مكونات الماسك هو خل التفاح الذي يعمل على التخلص من قشرة الشعر هو غني جدا بفيتامينات والمعادن المهمة للشعر مثل فيتامين سي وفيتامين ج والمغنيسيوم والكالسيوم فهو يغذي الشعر بشكل رائع أما النشا فيعمل على فرد الشعر جيداً ويزيل التقصف والهيشان والزبادي والعسل فهما رائعان في الترطيب ويعطي لامعه ومظهر صحي وحيوي للشعر سوف نتعرف أكثر من خلال هذا المقال من موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا وخل التفاح الرهيب للحصول علي شعر ناعم مثل الحرير بشكل مبهر2022.

مكونات عمل النشا وخل التفاح الرهيب للحصول علي شعر ناعم ومثل الحرير

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة كبيرة من خل التفاح.

١ملعقة كبيرة من المايونيز.

١ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

٢ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق الممكنة وهي كالآتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من خل التفاح ومعه ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات. ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من النشا ونقلب ونضع ٢ملعقة من الزبادي ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بوضع ملعقة كبيرة من المايونيز ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي ناعم. أصبح الماسك جاهز للاستعمال

طريقة الاستخدام

نتعرف معنا علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-

نقوم بغسل الشعر جيداً حتى نتخلص من أي زيوت أو كريمات علي الشعر.

ثم نقوم بتجفيف الشعر جيداً ثم نقوم بوضع الماسك على الشعر خصلة بعد خصلة ونضعه من الأطراف تباعاً حتى يصل إلى فروة الرأس وندلكه جيداً.

ثم نقوم بوضع بونيه من البلاستيك وتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيداً بشامبو مناسب وله رائحة عطرة حتي نتخلص من رائحة الخل والزبادي.

ثم يتم تجفيفه جيداً وسوف تنبهري بنتيجة بفضل الله.

يستعمل هذا الماسك مرتين في الشهر لنتائج خرافية وسريعة ومفيدة.

فوائد ماسك النشا وخل التفاح للحصول علي شعر رائع مثل الحرير

أليكم اليوم فوائد مذهلة لهذا الماسك الرائع وهي كالتالي:-