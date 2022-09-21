نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي الملوخية بالجمبري فى المنزل وبدون زفارة وطعمها هيكون زى المطاعم وأحلى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الملوخية بالجمبري من الوجبات البحرية المغذية، كما أنها تتميز بقيمتها الغذائية العالية بما تحتوي على من مكونات مليئة بالفيتامينات والمعادن المختلفة المفيدة جداً للجسم، وهى من الوجبات المشهورة جداً فى المناطق الساحلية فهى عبارة عن جمبري مسلوق فى مجموعة من الخضروات والتوابل ومضاف عليه ملوخية، ويتم عملها فى المطاعم الكبيرة كوجبة أساسية وعليها إقبال كبير، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تجهيز الملوخية بالجمبري فى المنزل بالتفصيل.

مكونات الملوخية بالجمبري

تتكون الملوخية بالجمبري من مجموعة من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها فيمايلي:

للشوربة

١/٢ كيلو من الجمبري الكبير بقشره.

١٠ حبات من الجمبري الوسط بقشره.

٢ ورقة من اللورا.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل.

حبة كبيرة من البصل.

ثمرة من الجزر.

٢ عود من الكرفس.

شرائح من الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

٥ كوب من الماء المغلي.

ملح حسب التذوق.

للملوخية

٢١/٢ كوب من الملوخية المخرطة.

١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

٥ كوب من شوربة الجمبري.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح حسب التذوق.

للطشة

٢ ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

حبة من الطماطم صغيرة مبشورة.

٢ ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

قرن من الفلفل الأخضر أو الأحمر مفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملح وفلفل.

طريقة الاعداد والتجهيز

طريقة عمل الملوخية بالجمبري سهلة ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نحضر حلة ونضع بها الماء المغلي ونضع بها البصل والكرفس والجزر وشرائح الليمون والملح والفلفل وورق اللورا والخل. نتركهم حتى يغلوا شوية ثم نضيف عليهم الجمبري حتى يتسلق لمدة ١٠ دقائق ثم نصفيه. نأخذ الشوربة ونضعها فى حلة على النار حتى تغلي ونضيف عليها البيكنج صودا والملح والكمون ونضيف الملوخية ونقلب حتى نحصل على القوام المناسب. بعد ذلك نرفعها من على النار ونتركها جانباً. فى طاسة على النار نضع السمنة ونضيف عليها الثوم والكزبرة والفلفل ونشوحهم مع بعض كويس ونضيف عليهم الملح والفلفل حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نضيف عليهم الطماطم المبشورة ونقلبهم ونضيفهم على الملوخية وممكن نضيف شوية من الشطة على الجمبري. بعد ذلك نحضر طواجن التقديم ونرص بها الجمبري ثم نضيف عليه الملوخية وبالف هنا وشفا.

فوائد البصل للجسم

يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: