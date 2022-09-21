قدمى لاطفالك سندوتشات المدارس باطيب والذ جبنه رومى مصنوعة يدويا  بدون تكلفة نهائيا

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عمر شويل - جدة تعتبر الجبنه الرومي من أهم أنواع الأجبان التى لها محبين فى جميع أنحاء العالم، وتعتبر من الوجبات السريعة الخفيفة التى تقدم على الإفطار والعشاء، كما أنها أفضل الجبن التى يرغب بها الاطفال أثناء العام الدراسي وتعتبر وجبة مغذية ومشبعة للجسم ولها الكثير من الفوائد الصحية والفيتامينات الضرورية التى يحتاجها الجسم لإمداده الطاقة والحيوية والنشاط البدني المطلوب، ايضا تحتوى على البروتين والكالسيوم لتعزيز صحة العظام والمفاصل وتمنع خطر الإصابة بتسوس الاسنان او السرطان، كما أنها تعزز تدفق الدم بصورة طبيعية داخل الجسم وتسهل حركة الأمعاء وتقوى الزاكرة ومفيده جدا لصحة العين وتحميها من الاصابه بالشبكيه، فالعديد من السيدات تبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الجبنه الرومي من داخل المنزل هذا لأنها ارتفع سعر الجبنه الرومي فى المحلات التجارية فى الفترة الأخيرة ولا تتناسب مع ميزانية المنزل، فهى عبارة عن خليط من اللبن الجاموسى والبقرى وفى العادة يبلغ عمرها ستة أشهر لحين تناولها بعد عملها، لاكن هذه الطريقة التى نقدمها فى هذا المقال من الممكن تناولها بعد عملها مباشره والاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ الخفيف، الذى يفضله الكبار والصغار، عليكى فقط أتباع هذه الخطوات التالية لتسهيل تحضير الجبنه الرومي على أصولها بنفس جودة وطعم الجاهزه .

طريقة عمل الجبنة الرومى

مكونات الجبنة الرومي ;

1 كيلو من الحليب السائل كامل الدسم

1 علبه من الزبادي كامل الدسم

ملعقة كبيرة من الفلفل الاسود حصى

2 حبه بطاطس مسلوقه ومهروسه ناعم جدا

3 ملاعق كبيرة من القشطة

1 ملعقة صغيرة من ملح الطعام

نصف كوب من الماء المثلج

شاش نظيف

2 ملعقة زيت زيتون

طريقة تحضير الجبنة الرومي

أولا نقوم بإحضار اناء عميق نضع به الحليب ثم نضعه على النار حتى الغليان ثم نقوم بوضع علبة الزبادي مع التقليب المستمر يمين ويسار حتى يمتزج الحليب مع الزبادي تماماً، ثم يرفع من النار ويترك حتى يهدأ ثم نقوم بوضع الفلفل الاسود والماء المثلج وملعقة الملح فى وعاء ونقلب جيدا حتى يذوب الملح ثم نقوم بوضعهم على الحليب والزبادي مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل الحليب ثم نضع البطاطس المهروسه والقشطة إليهم مع التقليب المستمر ويصبح المزيج متجانس وسميك، ثم بعد ذلك يتم وضع الخليط في الشاش ويتم عصره حتى نتخلص من كميه الماء الزائده، يترم لمده يوم كامل مع ربط الشاش بالشكل الدائرى حتى يصبح قالب مدور، عند ملاحظة جفاف الجبنه وخلوها من السوائل يمكنك دهنها بزيت الزيتون وحفظها داخل علبه محكمة الغلق وتوضع فى الثلاجة لحين تناولها وبالهنا والشفا .