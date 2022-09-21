نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في موسم الجوافة والكانتلوب أعملي أحلى أيس كريم لأسرتك في البيت بأقل التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الأيس كريم من المأكولات التي تمنحنا الشعور بالسعادة والتخلص من الأحساس بحرارة الجو الشديدة، ونحن في بداية موسم الفواكه الخريفية كالجوافة والكنتالوب وغيرها الكثير يمكننا عمل الأيس كريم بتلك النكهات في البيت بكل سهولة، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة تحضير ايس كريم الجوافة

ثلاثة ثمرات من الجوافة مجمدة. كأس من المياه المثلجة. كأس من الحليب المكثف. كأس إلا ربع من السكر. نصف كأس من الكريمة اللباني.

خطوات تحضير ايس كريم الجوافة

يتم تحضير أيس كريم الجوافة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على الخلاط ويتم وضع فيه الجوافة المجمدة بعد ما يتم غسلها وإخراج البذر منها وتركها في الثلاجة لفترة ساعتين. بعد ما يتم وضعها في الخلاط يتم وضع الحليب المكثف لها مع كأس المياه المثلج والسكر ونصف كأس من الكريمة اللباني. بعد ذلك يتم ضرب الخلاط لمدة خمسة دقائق. بعد ذلك يتم وضع خليط الجوافة في إناء ثم في الفريزر لمدة ليوم كامل لحين أن يتجمد. يتم وضع الخليط في بولا ثم يتم تزيينه بالمكسرات ويقدم وبالهناء عليكم جميعًا.

طريقة تحضير ايس كريم الكنتالوب

يعتبر أيس كريم الكنتالوب من أفضل أنواع الأيس كريم التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص بفضل مذاقه الشهي ويتم تحضيره من خلال إحضار المقادير الآتية:

ثمرة من الكنتالوب. باكيت من الكريمة. كأس من الحليب. كأس من السكر البودرة.

طريقة تحضير الأيس كريم بالكنتالوب

يتم تحضير أيس كريم الكنتالوب من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على الكنتالوب ويتم تقشيره وتقطيعه إلى شرائح ثم يتم وضعه في الخلاط لحين أن يصبح عصير. بعد ذلك يتم وضع السكر واللبن في إناء ويتم التقليب لحين أن يذوب السكر وبعد ذلك يتم وضع الخليط في الثلاجة. يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه الكريمة ويتم الضرب بالمضرب الكهربائي. بعد ذلك يتم وضع خليط الحليب والسكر وعصير الكنتالوب والاستمرار في الضرب. يتم وضع الخليط في إناء حجمه مناسب ثم يتم تركه في الثلاجة لحين أن يتجمد.

هكذا يكون جاهز ويقدم.

طريقة تحضير ايس كريم المكسرات

يعتبر الايس كريم المكسرات من أفضل أنواع الايس كريم عند الكثير من الأشخاص وإليكم في السطور الآتية المكونات اللازمة لتحضيره في البيت:

ملعقتان من الزبدة. نصف كأس من المكسرات المشكلة. نصف كأس من الكريمة. كأسان من الحليب. كأس من الجبنة الحلوة. ملعقتان من الفانيليا. خمسة قطع من بسكويت الأوريو.

خطوات تحضير ايس كريم المكسرات