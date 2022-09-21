طريقة عمل فطائر طرية وقطنية بحشوة الجبنة اللذيذة تصلح للمدارس

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عمر شويل - جدة تعد الفطائر من المعجنات التى عليها إقبال كبير، وذلك لأنها تعتبر وجبة سريعة ومغذية تصلح للإفطار وكذلك للعشاء، كما أنها تعد نقنقة لذيذة بين الوجبات فى وقت العصاري أو عندما تشعرين بالجوع فى آخر الليل، وكذلك يمكنك إعطائه للأطفال فى المدرسة كوجبة مفيدة ومغذية ومصنوعة فى المنزل وذلك لضمان سلامة مكوناتها، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة لعملها فى المنزل وتكون طرية وقطنية مثل الجاهزة، لذا سوف نتعرف سويا فى هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير فطائر طرية وقطنية بحشوة الجبنة فى المنزل بالتفصيل. مكونات فطائر طرية وقطنية بحشوة الجبنة تتكون الفطائر الطرية القطنية بحشوة الجبنة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: للعجينة ٦ كوب من الدقيق.

٣ ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

كيس من الخميرة الفورية.

٢ كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البيض. للحشو كوب من الجبنة المودزريلا المبشورة.

١/٤ كيلو من الجبنة البيضاء.

١/٢ حزمة من البقدونس مفرومة. للوجه صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

سمسم. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل فطائر طرية وقطنية بحشوة الجبنة سهلة وسريعة ويمكنك تجهيزها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: نحضر وعاء عميق للعجن ونضع به اللبن الدافئ ونضيف عليه الزيت والسكر ونفصل صفار البيض ونضيف البياض فقط ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم الدقيق المنخول وعليه الملح والخميرة الفورية ونبدأ فى التحريك ونعجن حتى تتماسك وتتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية. نستمر فى العجن كويس لمدة ٥ دقائق ثم نقوم بوضع الزبدة اللينة فى وسط العجينة ونعجن مرة أخيرة ونلمها ونغطيها بكيس من البلاستيك. نتركها فى مكان دافئ حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل. فى ذلك الوقت نجهز الحشوة فى طبق نضع الجبنة المودزريلا وعليها الجبنة البيضاء والبقدونس المفروم ونقلبهم مع بعض كويس وبكده تكون جاهزة للحشو. بعد ما تختمر العجينة نضعها على سطح املس ونلمها على شكل اسطوانة ونقطعها الى ١٨ قطعة متساوية فى الحجم. نأخذ كل قطعة ونفردها باليد ونضع شوية من الحشوة ونلفها على شكل رول ونغلقها كويس من الأطراف حتى لا تخرج منها الحشوة. نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من الكمية كلها ثم نضعها فى صينية مفروشة بورق الزبدة. ونحضر طبق ونضع به صفار البيضة وملعقة الزيت ونخفقهم كويس ثم ندهن بيهم الوجه ونرش عليهم السمسم. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ دقيقة. نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا ثم تقدم وبالف صحة وهنا.

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