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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دهنه واحدة يومياً قبل النوم من الكولاجين السحري لتشد وتفتيح البشرة وشد ترهات الجسم والبشرة بديل الفيلر والبوتكس في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكولاجين السحري لتشد وتفتيح البشرة وشد ترهات الجسم والبشرة، تبحث السيدات عن طريقة لعمل عمليات التجميل مثل الفيلر والبوتكس، رغبة منهم في بشرة نقية جذابة ومشدودة، ولكن هناك من يخاف العمليات كما أن هذه المواد تحتوي علي مواد كيميائية ضارة، ونظراً للتكلفة العالية لهذه العمليات تضطر السيدان البحث عن طرق طبيعية غير مكلفة لعمل هذه الأشياء في المنزل، لذلك سنوضح لكم طريقة من أفضل الطرق للحصول على بشرة نضرة وصحية مشرقة وخالية من التجاعيد.
الكولاجين السحري لتشد وتفتيح البشرة
جاءت هذه الوصفة بمكونات غير مكلفة ومتاحة في أي وقت وهي كالتالي:
مكونات الوصفة:
طريقة تحضير الوصفة:
طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تأخذ وقت كالتالي:
- نضع في إناء متوسط الحجم على النار ، لبان الذكر والماء.
- يرفع الخليط على نار هادئة ويغطى لمدة ثلاث ساعات كاملين.
- عندما يصبح الخليط يشبه اللبن قومي بإغلاق النار واتركيه حتى يبرد.
- نحضر وعاء به ماء مغلي ونضع الخليط في طبق فوق بخار الماء حتي يتماسك القوام.
- نضع ماء الورد وزيت جوز الهند وقلبي جميع المكونات مع بعضهم حتى تتداخل جميع المكونات.
- ضعي الخليط على وجهك كل يوم لمدة 20 دقيقة.
- افركي الخليط واغسلي بشرتك بالماء الدافئ ومن ثم بالماء البارد حتى تغلق المسام.
فوائد لبان الذكر للوجه
- يرطب البشرة وينعمها.
- أخفاء علامات التمدد والتجاعيد والجروح.
- ينظف البشرة من الجلد الميت والشوائب.
- يقوي الأظافر الهشة.
- يعمل على التئام الندبات والحد من زيادتها والعدوي.
- معالجة حب الشباب والرؤوس السوداء.
- ينتج عن لدغات الحشرات بعض الجروح ويعمل على تخفيفها.
فوائد النشا للوجه
- النشا غنية بالكولاجين والذي يساهم في جعل البشرة مشدودة، والتخلص من علامات التجاعيد.
- ينقي البشرة الدهنية من الزيوت الزائدة.
- يساعد في العلاج من حب الشباب.
- يفتح البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة.
- ترطيب الجلد وعدم جفافه لاحتوائها على نسبة بوتاسيوم عالية.
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