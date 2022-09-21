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عمر شويل - جدة إذا كنت تحب طعم الباذنجان ، يمكنك تحضير هذه الساندويتش اللذيذ لتناول العشاء أو الغداء واستخدام الخبز الفرنسي أو خبز الهامبرغر لتقديم هذه السندويتش. ساندويتش الدجاج والباذنجان من ألذ السندويشات المصنوعة من الدجاج المشوي. يمكنك شواء الدجاج في مقلاة أو صانع شطائر ووضعه داخل شطيرة الجبن. المكونات الوسطى لهذه الشطيرة اختيارية ، ويمكنك استخدام الطماطم والخس وحلقات البصل كما تريد. سنعلمك اليوم في موقع ثقفني كيفية صنع شطيرة الدجاج والباذنجان .

المكونات اللازمة لعمل شطيرة الدجاج والباذنجان

1 صدر دجاج

1 بصلة

3 باذنجان

2 طماطم

زيت زيتون 2 ملاعق كبيرة

ثوم 3 فصوص

صلصة الفلفل الحار 1 ملعقة كبيرة

مايونيز 1 ملعقة كبيرة

ملح ، فلفل أسود ، كركم ، فلفل ، بابريكا وبصل بودرة حسب الحاجة

طريقة عمل شطيرة الدجاج والباذنجان

المرحلة الأولى

تحتاج أولاً إلى تتبيل الدجاج. للقيام بذلك ، قم بتقطيع صدر الدجاج باستخدام سكين وقم بخلعه ، ثم ضعه في النايلون واضربه قليلاً بمفرمة اللحم حتى يصبح رقيقًا. ثم نضعها في وعاء ونقشر الثوم ونقطعها إلى حلقات ونتبلها جيداً بزيت الزيتون والبهارات وتترك لمدة نصف ساعة إلى ساعة.

المرحلة الثانية

عندما يستريح الدجاج ، قشر الباذنجان وقطعه إلى حلقات أو بالطول وضعه في خليط من الماء والملح. اتركي 20 دقيقة لإزالة مرارة الباذنجان ، ثم اغسليها واقليها في مقلاة.

المرحلة الثالثة

أخرجي الدجاج من التتبيلة. يُسكب القليل من الزيت في مقلاة ويُقلى الدجاج في المقلاة. يمكنك استخدام مقلاة عادية أو شواية وتقليب الدجاج كل دقيقتين حتى ينضج جيدًا ولكن كثير العصير حتى لا يكون لديك شطيرة جافة.

المرحلة الرابعة

اغسلي الطماطم وقطعيها إلى حلقات واقليها في مقلاة. يُقشر البصل ويُقلى قليلاً حتى يصبح طرياً. ضعي صلصة الفلفل الحار والمايونيز داخل الرغيف الفرنسي أو الهامبرغر وضعي الدجاج المشوي والباذنجان والطماطم والبصل فوق بعضهما البعض وقدميه. إذا كنت مهتمًا بوصفات طعام سريعة ، فاقرأ كيفية صنع شرحات اللحوم بجبن البيتزا .

النقاط الرئيسية في تحضير شطيرة الدجاج والباذنجان