نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلص من الركبتين الداكنتين والكاحلين بالعلاجات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت تقرأ هذا ، فمن المحتمل أن يكون مرفقيك وركبتيك أغمق من بقية جسمك وأنت تشكو من ذلك. بالتأكيد ، عندما ترتدي بنطالًا قصيرًا أو بلوزة بلا أكمام ، فإن هذا الظلام سيجذب انتباهك. من المحتمل أن يكون الظلام في الركبتين والكاحلين ناتجًا عن تراكم خلايا الجلد الميتة وزيادة الميلانين في الجسم. في ما يلي ، سوف نقدم لك بعض العلاجات الرائعة التي ستزيل سواد ركبتيك ، ومرفقيك ، وكاحليك. اذن ابق معنا في هذا المقال من موقع ثقفني سنناقش موضوع القضاء على سواد الركب والكاحلين .

صودا الخبز

امزج ثلاث إلى أربع ملاعق صغيرة من صودا الخبز مع كمية صغيرة جدًا من الماء لعمل معجون صلب (بحيث يبقى على الجلد). ضع خليط صودا الخبز على مرفقيك وكاحليك وركبتيك. ضعي هذا المزيج برفق على بشرتك لبضع دقائق واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة أخرى. ثم اغسله بالماء البارد.

تعمل صودا الخبز على تفتيح البشرة وتقشيرها. تزيل هذه المادة الخلايا الميتة من الطبقة الخارجية لبشرتك. نتيجة لذلك ، سيتم الكشف عن بشرة جديدة وأكثر إشراقًا.

عصير ليمون ، سكر وعسل

نأخذ عصير ليمونة ونضعها في وعاء. أضف ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من العسل إليها. امزجه جيدًا ثم ضعه برفق على المناطق الداكنة من الجلد. اتركه على بشرتك لمدة 20 دقيقة. ثم اغسله بالماء الفاتر.

الليمون والسكر والعسل معًا يصنعون مقشرًا رائعًا ومشرقًا. عصير الليمون والعسل لهما خصائص تفتيح البشرة والسكر له خصائص تقشير. لذلك ، فإن هذا العلاج مثالي لتصلب الركبة والكوع والكاحل.

كُركُم

أضف بضع قطرات من عصير الليمون إلى ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم. اخلطيهم جيدًا لعمل معجون قاسي. ضعي معجون الكركم على المنطقة المرغوبة. اتركه يجف لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسله.

يستخدم الكركم لتفتيح البشرة لسنوات. يمنع الكركمين الموجود في الكركم نشاط الميلانين (صبغة الجلد) في جسمك. لذلك فإنه يتسبب في زوال سواد الركبتين والأكواع والكاحلين.

زيت الزيتون والسكر

تُمزج ملعقة كبيرة من السكر الأبيض أو البني مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المعصور على البارد. لبضع دقائق ، ضعي هذا الخليط برفق على المناطق المرغوبة واتركيه لمدة 30 دقيقة. ثم اغسلها بالماء ونظفها بمنظف معتدل. أخيرًا ، ربتي على بشرتك لتجفيفها.

بينما يساعد السكر على تقشير جلد الركبتين والمرفقين بشكل طبيعي ، فإن زيت الزيتون ينعم ويرطب بشرتك بسبب خصائصه المرطبة. تعمل هاتان المادتان معًا على إزالة سواد الكاحلين والأكواع وظلام الركبتين.