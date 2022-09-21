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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً للكسل…في 5 دقائق حضري كيكة المقلاة السائلة السريعه للعزومات الطارئة هشه وطرية وطعمها لذيذ في المقال التالي
عمر شويل - جدة حضري كيكة المقلاة السائلة السريعه للعزمات الطارئة هشه وطرية وطعمها لذيذ، يعتبر كيك المقلاة من ألذ الحلويات التي يفضل الكبار والصغار تناولها خاصة مع الشاي أو القهوة، كما أن هذا النوع من الكيك لا يأخذ وقت كثير في التحضير وبالمكونات التقليدية التي تحتوي عليها أي كيك ولذا سوف نتعرف على أسهل الطرق لتحضير الكيكة في المقلاة دون الحاجة لدخولها الفرن والنتيجة رائعة.
حضري كيكة المقلاة السائلة
يتم تحضير الكيكة السائلة في المقلاة من خلال بعض المكونات البسيطة والمتوفرة في كل منزل وهي:
المكونات
- بيضة واحدة.
- نصف كوب سكر.
- نصف كوب حليب.
- ربع كوب زيت.
- معلقة صغيرة فانيليا.
- 8 جرام بيكنج بودر.
- 5 ملاعق كبيرة دقيق.
- معلقة صغيرة خل.
طريقة التحضير
- ضعي السكر والفانيليا والبيض في وعاء وقومي بتقليبهم بشكل جيد.
- أضيفي إلى الخليط الدقيق وأعيدي التقليب مرة أخرى حتى يصبح الخليط سميك وبعد ذلك ضعي الخليط في الخلاط.
- أحضري مقلاة وضعي بها بعض الزيت ثم اتركيها على نار متوسطة لبعض الوقت حتى تصبح ساخنة.
- اسكبي بداخلها خليط العجين الذي قمتي بإعداده ثم قومي بتقليل درجة الحرارة واتركي الكيك لبعض الوقت حتى تصبح جافة على الأقل.
- ثم قومي بتقلبيها على الناحية الأخرى حتى تصبح ناضجة تماماً وجاهزة للتقديم.
طريقة عمل كيكة المقلاة بالشكولاتة
المكونات
- 30 جرام زبدة مذابة.
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.
- ربع كوب لبن سائل.
- بيضة.
- معلقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودرة.
- ربع كوب دقيق.
- ثلث كوب سكر.
- ربع معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- للتشريب
- ربع كوب حليب سائل.
- معلقة صغيرة نوتيلا.
طريقة التحضير
- استخدمي مقلاة مقاس 24 وضعي بداخلها الزبدة المذابة وأضيفي إليها الكاكاو وقلبيه جيداً.
- بعد ذلك أضيفي إلى المقلاة السكر وقلبيها وبعدها البيضة والفانيليا واخلطيها بالمضرب اليدوي.
- ثم أضيفي إليه الحليب واخفقيه مرة أخرى وفي النهاية أضيفي الدقيق والبيكنج بودر واخلطيه جيداً حتى يتجانس الخليط مع بعضه البعض.
- ثم ارفعي المقلاة من على النار وغطيها واتركيها جانباً لمدة 10 دقائق.
- اختبري الكيك بالسكين واثقبيها عدة ثقوب وضعي صوص التشريب عن طريق إذابة النوتيلا في الحليب وغطيها بالنوتيلا على حسب الرغبة.
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