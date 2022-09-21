نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا للوجه النحيف مكون سحري لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل فتاة تريد أن تتمتع ببشرة صافية تكون بيضاء وجذابة فهي دائما تهتم وتعتني بها لأن ترغب في أن تظهر بشكل ملفت لأنظار الآخرين حيث توجد عدة نصائح لابد من إتباعها للمحافظة علي البشرة وعدم إصابتها بأي مشكلة، ومن أهم هذه النصائح هي عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة بشكل كثير وكذلك عدم إستخدام مستحضرات التجميل وعند غسل الوجه يمكننا أن نستخدم الماء البارد وتجنب غسله بالماء الدافئ، ومن ضمنها أيضا أن لا يمكننا أن نستعمل كريمات التفتيح الجاهزة لأنها ضارة جدا ويكون لها آثار سلبية على البشرة نظرا لإحتوائها على مواد كيميائية وكذلك الأمر عند إستخدام الليزر، حيث نجد عدد كبير من الفتيات يقومون بإستخدام الليزر لتفتيح البشرة أو لعلاج أي مشكلة تتعلق به ولكنه غير صحي على الوجه فقد يصيب البشرة بالعديد من الأمراض، فعند الإلتزام بكل هذا لا يمكن أن تظهر أي مشكلة على البشرة ولكن أحيانا نجد الكثير من الفتيات لا يتبعون هذه النصائح فقد يتعلق بالوجه مشكلات كثيرة ومن ضمنها هي إسمرار الوجه أو الوجه النحيف فهم من المشاكل المزعجة والتي تجعلها تشعر بالإحراج.وتريد أن تتخلص منهم حيث توجد إستخدامات عديدة تعمل على علاج هذه المشاكل ولكن الشيء الأفضل والسريع هو الخلطات الطبيعية فتبحث كل فتاة عن الخلطة التي تناسب البشرة ولا تتسبب في وجود أضرار جانبية عليها فهذه الخلطة هي خلطة الخميرة البيرة فهي تكون قادرة على تبييض ونفخ الوجه بشكل سريع وطبيعي.

خلطة الخميرة البيرة لتبييض الوجه ونفخ الخدود

مكونات خلطة الخميرة البيرة لتبييض ونفخ الوجه:

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الخميرة البيرة لتبييض ونفخ الوجه: