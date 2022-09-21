نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 علاجات منزلية بسيطة لانتفاخ البطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الانتفاخ من أكثر مشاكل الجهاز الهضمي شيوعًا التي يعاني منها الكثير من الناس بعد تناول أطعمة مختلفة. نظرًا للطبيعة الوبائية لهذه المشكلة ، يقدم موقع ثقفني بعض العلاجات المنزلية لانتفاخ البطن في هذه المقالة .

احصل على المساعدة من المشروبات الروحية والشاي المضاد لانتفاخ البطن

إذا شعرت بالانتفاخ بعد تناول كل وجبة وهبوب الرياح في معدتك أو معدتك أو أمعائك ، يمكنك استخدام شاي الأعشاب أو المشروبات الروحية التي لها خصائص مضادة للانتفاخ وتُعرف باسم مصدات الرياح. شاي الكمون والنعناع هما أكثر أنواع الشاي الواقية من الرياح فعالية. تناول عصير النعناع والليمون مفيد جدًا وفعال في علاج انتفاخ البطن.

ضعي الريحان والنعناع في سلة الخضار

إذا كنت مهتمًا بتناول الخضار وتصاب بالانتفاخ وأحيانًا الحموضة المعوية عن طريق تناول الفجل أو حتى الكراث والجرجير ، فقم بتضمين الأعشاب المنتفخة والمضادة للانتفاخ مثل الريحان أو النعناع في نظامك الغذائي النباتي.

لا تنسى الزعتر

يعتبر الزعتر من أفضل الأعشاب وأكثرها تميزًا في العالم ، حيث يشرب الشاي في موسم البرد من العام ، بالإضافة إلى القضاء على انتفاخ البطن ، ويريح الأعصاب ويحسن التهاب الحلق الناتج عن نزلات البرد. هذا النبات مقشع ولذلك ينصح به للأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد. يمكن للنباتيين إضافة بعض مسحوق الزعتر إلى تتبيلة السلطة للمساعدة في تقليل انتفاخ الخضر مثل البازلاء أو الخس.

لا تحذف الكركم من قائمة التوابل الخاصة بك

الكركم هو أحد أكثر التوابل الخاصة التي يمكنها إزالة السموم من الكبد وتقليل انتفاخ البطن من المواد الخام في الأطعمة إلى حد كبير. يفضل اضافة هذه البهارات للطعام قبل 15 دقيقة من انتهاء وقت الطهي وذلك للاستفادة من خواص الكركم قدر الامكان.

جرب مزيجًا من الكوسة والزبادي

يفضل الكثير من الناس تجنب تناول منتج الألبان هذا بسبب الشعور بالانتفاخ وحرقة المعدة بعد تناول الزبادي. إذا قمت بإضافة كوسة مبشورة متوسطة الحجم إلى الزبادي مع القليل من أوراق النعناع الطازجة المفرومة ، فسيتم حل هذه المشكلة إلى حد كبير. يمكن استخدام الأوريجانو بدلاً من النعناع.

اختر الفواكه التي تحتوي على نسبة سكر أقل

بعض الناس يأكلون الفاكهة كحلوى ، لكن سكر الفركتوز الموجود في الفاكهة يمكن أن يسبب الانتفاخ. إذا كنت تنتمي إلى هذه المجموعة وتعاني من الانتفاخ بعد الوجبات ، فننصحك بتناول فواكه قليلة السكر. الفواكه مثل التفاح والخوخ والليمون والكيوي.

تناول اللحوم الخالية من الدهون

عادة ، يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المختلفة التي تتكون من مزيج من البروتين والدهون إلى الانتفاخ. يُنصح الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ بتناول اللحم البقري وصدور الدجاج والسمك والبيض وزبدة الفول السوداني والديك الرومي والجبن قليل الدسم بدلاً من لحم الضأن أو مصادر البروتين الأخرى عالية الدهون.

لا تنسى جرعة الزنجبيل

إذا كان لديك الكثير من الانتفاخ ، اخلطي قطعة من الزنجبيل ، ورشة ملح وبعض عصير الليمون. ضع هذا الخليط في الثلاجة وتناول حوالي 1 إلى 2 ملاعق كبيرة منه بعد كل وجبة. جرعة الزنجبيل ليست جيدة المذاق لكنها تعمل العجائب في علاج انتفاخ البطن!