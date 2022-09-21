نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم الكولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التجاعيد من أكبر المشاكل التي تقابل الكثير من السيدات، وبعض من الفتيات التي يتواجد لديهم نقص في بروتين الكولاجين في الجسم، والسيدات في سن الشيخوخة وبعد بلوغ سن الأربعين يبدأ ظهور علامات الكبر والتمدد في العمر، ومنها التجاعيد والهالات في البشرة، وهي من أكثر المشاكل التي تسبب حالة نفسية سيئة للسيدات والفتيات الذين لديهم مشاكل في نسبة هذا البروتين في تكوين معادن و بروتينات الجسم، يوجد كريمات علاجية ومستحضرات تجميل كثيرة لحل هذه المشكلة، ولكن تكون ذات مبالغ كبيرة، لا تستطيع بعض السيدات شرائها، كما يوجد بعض المكونات الكيميائية التي لا تريد النساء أن تقوم باستخدامها ووضعها للبشرة، لذلك تقوم بالبحث عن طرق طبيعية لشد البشرة، وكذلك إزالة التجاعيد، دون استخدام أي مكونات كيميائية ضارة.

مكونات تحضير كريم الكولاجين لشد البشرة في المنزل

إن مكونات تحضير كريم الكولاجين في المنزل مكونات سهلة وتتواجد في كل منزل وهي:

ست ملاعق كبيرة من زبدة الشيا يتم شراؤها من العطار.

ثلاث كبسولات من فيتامين E الأصلية.

عبوة ونصف من كريم الكولاجين، يتم شرائه من الصيدليات.

ملعقة ونصف ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

عدد أربعة قطرات من الليمون.

خطوات تحضير كريم الكولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد من البشرة

تحضير كريم الكولاجين سهل وبسيط، وتستطيع أي فتاة أن تقوم بتحضيره واستخدامه بكل سهولة في المنزل من خلال اتباعها الخطوات التالية: