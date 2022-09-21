إزالة الرؤوس السوداء حول الأنف و الوجه بطرق فعالة ومضمونة في 3 دقائق فقط

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عمر شويل - جدة إزالة الرؤوس السوداء حول الأنف و الوجه، هناك الكثير من المشكلات الصعبة التي تتعرض لها البشرة وبالأخص في فصل الصيف، ومن أصعب هذه المشكلات التي يعاني منها الكثير من الرجال والنساء هو ظهور الرؤوس السوداء، وهذه المشكلة تنتج عن التعرض المباشر إلى أشعة الشمس و مستحضرات التجميل و وتتنج أيضا أثر الحبوب، ولأنها من الأشياء المزعجة جداً وتظهر بلاخص على الأنف و حول الفم و في الوجة في من الأشياء المحرجة جدًا التي يتعرض صاحبها إلى الخجل ولذلك تلجأ الفتيات إلي استخدام مستحضرات التجميل التي تخفي هذه الرؤس ولكنها ليست الحل النهائي لهذه المشكلة بل بالعكس قد تزيد من ظهور تلك الرؤوس ومن هنا أردنا أن نقدم لكم أقوي الماسكات الطبيعية لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء وتخفيف الشعر الزائد من الوجه وتفتيح البشرة.

إزالة الرؤوس السوداء بماسك نشا الذرة والخل

من احلى واجمل الماسكات التي تساعد على القضاء على الرؤوس السوداء و تعمل على تفتيح البشرة وإزالة الشعر الزائد هو ماسك النشا الذرة والخل الأبيض، مكونات الماسك هي:

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

طريقة تحضير ماسك نشا الذرة والخل

في وعاء صغير نضع ملعقة من نشا الذرة و يضاف ملعقة من الخل الأبيض.

ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيداً حتى يشكل المزيج عجينة سميكة.

بعد ذلك يوضع الماسك على المنطقة التي يتواجد بها رؤوس سوداء.

ثم نترك الماسك على المنطقة لمدة من 15 حتى 20 دقيقة.

تغسل المنطقة بالماء الدافئ اولا مع فرك الماسك ثم الماء البارد.

بعد ذلك نقوم بتمرير مكعب ثلج على المنطقة لإغلاق المسام.

ماسك البيض والعسل للقضاء على الرؤوس السوداء

من أكثر الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة واعطائها حيوية هو ماسك البيض والعسل، مكوناته هي:

بياض بيضة.

ملعقة من الدقيق.

طريقة تحضير ماسك العسل والدقيق