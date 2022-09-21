نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتريها مجدداً.. بسبوسة الحلواني المرملة الدايبة على أصولها مثل المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من منا لا يحب تناول الحلويات بمختلف أنواعها بالطبع جميعنا؛ إلا أن البسبوسة تمتلك مكانة خاصة لدى العديد منا، ويقوم البعض منا بشرائها، ولكن قد تكون ذات أسعار عالية، فما بالك إن عرضنا عليك طريقة تحضيرها بأقل التكاليف وبطريقة سهلة تجعلك تقومين بعملها دومًا ولا تشترينها مرة أخرى؟، حيث نعرض لك من خلال المقال طريقة تحضير بسبوسة الحلواني.

بسبوسة الحلواني

اصنعي ألذ حلوى لأسرتك من خلال متابعتك لطريقة البسبوسة بنفس الطعم الذي يقوم بتحضيره الحلواني، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

نصف كيلو من دقيق السميد.

كوب كبير من اللبن الحليب.

كوب كبير من السكر.

نصف كوب مملوء بالسمن يفضل السمن البلدي.

أربعة ملاعق كبيرة مملوءة بجوز الهند المجروش.

ملعقتين كبار من عسل النحل.

كوب ونصف من الشربات الثقيل.

طريقة التحضير

ضعي دقيق السميد داخل بولة عميقة، وذوبي السمن البلدي على نار هادئة.

ضعي السمن المذاب على السميد، وقلبيهم حتى يتغلف جميع ذرات دقيق السميد بالسمن.

أضيفي عسل النحل عليهم وقلبي جيدًا.

ضعي السكر، واستمري في التقليب.

قومي بوضع جوز الهند المجروش عليهم، وقلبي بشكل جيد.

الآن ابدئي في خلط المكونات باللبن الحليب الدافئ، وعليك سكبه بالتدريج.

بعد أن تتكون لديك عجينة البسبوسة قومي بفردها داخل صينية واسعة ذات جدار صغير، وعليك الفرد بشكل متساوي.

سخني الفرن على درجة حرارة عالية، ثم قومي بتهدئة النار قليلًا.

اتركي الصينية في الفرن حتى تصبح ذهبية من الأسفل، ثم قومي بوضعها تحت الشواية حتى يصبح الوجه ذهبي.

اخرجي صينية البسبوسة من الفرن، ثم اسكبي عليها فورًة الشربات.

قومي بتركها جانبًا حتى تتشرب الشربات جيدًا.

الآن أصبحت البسبوسة جاهزة لديك يمكنك تركها حتى تهدأ وجهزي كوب الشاي الساخن معها، أو قدميها ساخنة لأسرتك.

احتفظي بها في علبة محكمة الغلق حتى لا تجف.

في نهاية مقال بسبوسة الحلواني فقد قدمنا لكم الطريقة المثالية لتحضير البسبوسة بنفس الطريقة التي يقوم بتحضيرها الحلواني، كما عرضنا عليكم طريقة تقديمها، وكيفية الاحتفاظ بها وذلك داخل علبة محكمة الغلق حتى لا تتعرض للجفاف.