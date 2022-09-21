نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البيتزا الناجحة مثل المطاعم.. اعمليها في البيت مش هتبطليها هشه وخفيفه احلى من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد البيتزا من الأكلات السريعة المحببة، وهي من أكلات المطبخ الإيطالي، وكثيرًا ما يحاول ربات البيوت عمل عجينة البيتزا في البيت توفيرًا النفقات، لكن النتائج تختلف عن البيتزا الجاهزة التي تصنعها المطاعم، وقد يرفض الأولاد تناولها، ويصرون على شرائها من مطاعم الوجبات السريعة؛ لذا سوف نعرض لكم طريقة عمل البيتزا بعجينة طرية وبنفس طعم بيتزا المطاعم الجاهزة، الآن يمكنك إعداد البيتزا للأولاد كل يوم بأسهل طريقة والنتائج فعلًا رائعة.

طريقة عمل بيتزا المطاعم الناجحة

الآن يمكن لكل أم أو ربة منزل إعداد البيتزا للعائلة، بنفسها، بطريقة المطاعم، وسوف تظن أسرتك أنها بيتزا جاهزة من المطعم، ويمكن إعدادها كالتالي:

مكونات العجينة

نصف كوب من الحليب الدافئ.

بيضة.

بيضة. ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر أو متعدد الأغراض.

ملعقة سكر صغيرة.

رشة ملح

مكونات الحشوة

زيتون مخلي ومقطع إلى شرائح.

حلقات من الطماطم والبصل.

شرائح من الفلفل الأخضر.

بشر جبن رومي.

موزاريلا.

صلصة.

كما يمكن إضافة مكونات أخرى، مثل: مكعبات من الدجاج أو بيبروني أو سجق أو لحم مفروم معصج أو تونة.. الخ.

طريقة إعداد البيتزا