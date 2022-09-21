نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البيتزا الناجحة مثل المطاعم.. اعمليها في البيت مش هتبطليها هشه وخفيفه احلى من الجاهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تُعد البيتزا من الأكلات السريعة المحببة، وهي من أكلات المطبخ الإيطالي، وكثيرًا ما يحاول ربات البيوت عمل عجينة البيتزا في البيت توفيرًا النفقات، لكن النتائج تختلف عن البيتزا الجاهزة التي تصنعها المطاعم، وقد يرفض الأولاد تناولها، ويصرون على شرائها من مطاعم الوجبات السريعة؛ لذا سوف نعرض لكم طريقة عمل البيتزا بعجينة طرية وبنفس طعم بيتزا المطاعم الجاهزة، الآن يمكنك إعداد البيتزا للأولاد كل يوم بأسهل طريقة والنتائج فعلًا رائعة.
طريقة عمل بيتزا المطاعم الناجحة
الآن يمكن لكل أم أو ربة منزل إعداد البيتزا للعائلة، بنفسها، بطريقة المطاعم، وسوف تظن أسرتك أنها بيتزا جاهزة من المطعم، ويمكن إعدادها كالتالي:
مكونات العجينة
- نصف كوب من الحليب الدافئ.
بيضة.
- ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر أو متعدد الأغراض.
- ملعقة سكر صغيرة.
- رشة ملح
مكونات الحشوة
- زيتون مخلي ومقطع إلى شرائح.
- حلقات من الطماطم والبصل.
- شرائح من الفلفل الأخضر.
- بشر جبن رومي.
- موزاريلا.
- صلصة.
- كما يمكن إضافة مكونات أخرى، مثل: مكعبات من الدجاج أو بيبروني أو سجق أو لحم مفروم معصج أو تونة.. الخ.
طريقة إعداد البيتزا
- قومي بإضافة الخميرة والسكر إلى الحليب الدافئ، وقلبي جيدًا، ثم اتركيه في مكان دافئ حتى تنشط الخميرة.
- في وعاء قومي بخلط البيض مع الملح والزيت واخفقي جيدًا.
- أضيفي الدقيق مع التقليب، ثم ابدأي بالعجن باستخدام يدك أو ضعي المكونات في العجان الكهربائي إذا كنت تمتلكين واحدًا.
- أضيفي الماء واستمري في العجن حتى يصبح لديكِ عجينة قطنية ناعمة بدون تلزيق.
- ادهني يدكِ بقليل من الزيت ثم امسحي بها على العجين، وضعيه في الوعاء مع تغطيته بمنشفة رطبة، لمدة ساعة، في مكان دافئ.
- سوف تجدي أن حجم العجين قد ازداد.
قسمي العجين إلى نصفين، ثم شكليه على شكل كرتين.
- قومي بفرد إحدى الكرتين، بسمك سنتيمتر واحد، بحيث تكون مستديرة الشكل.
- أحضري صينية وادهنيها، ثم ضعي، فيها العجين واتركيها جانبًا حتى تنتهي من تحضير الحشوة.
- أشعلي الفرن حتى يكون ساخنًا.
- وزعي الصلصة على سطح العجين، ثم
- ضعي شرائح الطماطم والفلفل والبصل والزيتون وأي إضافات أخرى تفضلينها.
- رشي على العجين والجبن الرومي، والموزاريلا.
- أدخلي الصينية إلى الفرن الساخن، واتركيها لمدة ربع ساعة على درجة 180 مئوية.
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